Final Fantasy 16: Naoki Yoshida non sopporta più i giocatori tossici

In un mini-documentario pubblicato in Giappone, Yoshida ha riferito di aver ricevuto molte critiche nel periodo precedente al lancio di Final Fantasy 16, da parte di sedicenti fan della serie che non avrebbero apprezzato il nuovo capitolo e, probabilmente, la svolta action applicata.

Final Fantasy 16 è stato comunque molto apprezzato

Final Fantasy 16, una scena del gioco

Final Fantasy 16 ha generato un po' di polemiche per il suo distacco dalla tradizione classica della serie, ma in generale la svolta action è stata apprezzata, sia dalla critica che dal pubblico. Come spesso accade per i titoli storici, un cambiamento di questa portata ha causato comunque dei malumori, ed evidentemente una minoranza rumorosa si è fatta sentire anche con Yoshida.

Per il resto, abbiamo visto che Final Fantasy 16 ha raggiunto vendite ritenute soddisfacenti da Square Enix, e le buone valutazioni della stampa sono state anche raccolte in un trailer che celebra gli ottimi voti ricevuti dal gioco, dunque il bilancio per il nuovo capitolo è sicuramente positivo, in attesa di vedere se questa svolta action avrà ulteriori seguiti nella serie.