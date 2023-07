Back 4 Blood 2 in sviluppo? Un annuncio di lavoro lo fa pensare

Turtle Rock potrebbe essere al lavoro su Back 4 Blood 2, considerando che un annuncio di lavoro sembra proprio riferirsi a un seguito diretto dello sparatutto multiplayer ad ambientazione horror, che evidentemente potrebbe essersi meritato un sequel.

L'annuncio di lavoro è visibile a questo indirizzo e riguarda la ricerca di un Senior Combat Designer da impiegare all'interno di Turtle Rock, dedicato ovviamente alla costruzione del sistema di combattimento all'interno del gioco.

Il titolo in questione viene definito un progetto "tripla A" di grosso calibro, ma a dire il vero non ci sono collegamenti diretti che facciano pensare a un seguito di Back 4 Blood, tranne il fatto che alcuni elementi risultano piuttosto comuni tra i due progetti.



In particolare, il riferimento al combattimento, alla gestione dei personaggi e le rispettive classi e abilità, gli incontri con i boss e altro possono far pensare a un seguito diretto dello sparatutto in questione, che in effetti, in base a quanto riferito da Warner Bros., aveva raggiunto vendite soddisfacenti.