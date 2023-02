Back 4 Blood: niente nuovi contenuti, Turtle Rock è sul suo nuovo progetto

Turtle Rock Studios ha annunciato che il suo sparatutto cooperativo Back 4 Blood non riceverà più nuovi contenuti e che attualmente si sta occupando del suo prossimo progetto. La notizia proviene dal sito ufficiale dello sviluppatore, dove è stato ricordato il percorso fatto finora dal gioco: "Con tre espansioni: Tunnels of Terror, Children of the Worm e River of Blood, abbiamo vissuto un'avventura fantastica insieme, oltre le mura di Fort Hope. Questa fase della nostra guerra contro il Ridden sta per finire."

Quindi viene spiegato che Turtle Rock è uno studio relativamente piccolo per occuparsi di tripla A e che non ha abbastanza sviluppatori per continuare a occuparsi di Back 4 Blood mentre sviluppa il gioco successivo.

Evidentemente Back 4 Blood non ha trovato il pubblico sperato, visto che di questi tempi un live service di successo può sopravvivere anche per dieci anni. I server di gioco non saranno chiusi, quindi sarà possibile continuare a giocare. Rimane il fatto che la resurrezione della formula di Left 4 Dead non ha funzionato come avrebbe dovuto, quantomeno in termini di appeal per il pubblico.

Speriamo che il prossimo titolo di Turtle Rock vada meglio, in attesa di sapere di cosa si tratti.