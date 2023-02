Titanfall: pare che il gioco cancellato fosse una campagna per Apex Legends

Emersi dettagli sul gioco di Titanfall cancellato da Electronic Arts di cui si è parlato nelle ultime ore. A quanto pare si trattava di una campagna single player per Apex Legends, il battle royale della compagnia.

A riferirlo è stato il giornalista Jeff Grubb durante un live stream, commentando la notizia riportata da Bloomberg. Stando a quanto ha saputo, il progetto, chiamato Titanfall Legends, non annunciato doveva essere il tentativo di Respawn di portare un po' di Titanfall nel popolarissimo spin-off Apex Legends.

Grubb: "Titanfall Legends non era Titanfall 3 perché nella testa di molta gente Titanfall 3 doveva essere un nuovo gioco autonomo con una campagna single player e un lato multiplayer. Non possono più farlo dopo che Apex Legends ha cambiato le carte in tavola."

"Entro due settimane Apex Legends otterrà il team deathmatch come parte del piano di trasformarlo in una piattaforma dove si possono provare tutti i tipi di sparatutto in un mondo espanso di Apex Legends / Titanfall."

"Titanfall Legends era stato progettato come una parte di tutto questo... una campagna single player nella piattaforma, allo stesso modo di come funziona Call of Duty dove hai Modern Warfare 2 e Warzone."

Stando a Grubb l'obiettivo della campagna era quello di incoraggiare le persone a usare le abilità speciali come il wall running e a non giocarla come un Call of Duty. La storia avrebbe incluso i personaggi di Apex Legends, oltre a BT da Titanfall 2. Il giocatore avrebbe vestito i panni di Blisk e attraversato i livelli usando una versione potenziata di BT. Durante le missioni sarebbero apparse le leggende per dare dei poteri speciali al protagonsita e creare un collegamento molto forte con Apex Legends.

Il gioco, inoltre, sarebbe stato più attivo e più incentrato sull'uso delle abilità. Una delle fonti di ispirazione pare fosse Doom Eternal, dove il giocatore è molto aggressivo e ottiene sempre roba nuova.

Grubb: "In Titanfall Legends si sarebbe scoperto che Rampart, uno dei personaggi di Apex Legends, ha trovato i rottami di BT e lo ha riportato in vita."