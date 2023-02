Netflix non ha ancora confermato il piano di blocco degli account condivisi

Netflix non ha confermato quanto emerso gli scorsi giorni sul piano di blocco degli account condivisi da una pagina di assistenza clienti, poi rimossa. Nei giorni scorsi erano stati condivisi dettagli sugli sforzi anti-condivisione password della compagnia, ma contattata da The Verge per commentare la notizia, Netflix, per voce di Kumiko Hidaka, ha spiegato che per adesso non c'è niente da annunciare per i territori diversi da quelli in cui si stanno testando le novità.

Hidaka: "Come ricorderete, a marzo abbiamo reso disponibile l'aggiunta di membri in Cile, Costa Rica e Perù. Ma negli Stati Uniti (e in altre nazioni), ancora no... L'unica cosa che abbiamo confermato finora nel nostro resoconto finanziario del 19 gennaio è che "più tardi nel Q1 prevediamo di iniziare a implementare la condivisione a pagamento in modo più ampio."

Sulla pagina si poteva leggere: "Quando qualcuno accede al tuo account da un dispositivo che non è associato al tuo nucleo domestico Netflix o se il tuo account viene utilizzato di continuo da una località esterna al tuo nucleo domestico, potremmo chiederti di verificare il dispositivo prima di che sia possibile guardare Netflix."

Come già spiegato, "la procedura prevede l'invio di un codice a quattro cifre che servirà appunto per identificare l'apparecchio su cui vogliamo utilizzare il nostro account Netflix. La richiesta di verifica, tuttavia, potrà essere anche richiesta periodicamente laddove il comportamento venga mantenuto nel tempo."

"Mentre sei in viaggio o se hai più di un indirizzo di residenza, desideriamo permetterti di usufruire di Netflix dove e quando vuoi. Se sei il titolare dell'account principale (o vivi con il titolare dell'account principale), non devi verificare il dispositivo per guardare Netflix."

"Se ti trovi lontano dal nucleo domestico Netflix per un lungo periodo di tempo, di tanto in tanto potremmo chiederti di verificare il dispositivo in uso. La verifica è necessaria per avere la conferma che si tratti di un dispositivo autorizzato a usare l'account. La verifica di un dispositivo è rapida e semplice."

Ora, la mancata conferma di Netflix può significare molte cose. Difficilmente la compagnia cancellerà il piano. Più semplicemente starà cercando il momento giusto per dare l'annuncio, così da provare a ridurre le inevitabili cancellazioni.