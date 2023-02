Dwarf Fortress: il primo assegno da Valve ha fatto felici gli sviluppatori

I fratelli Tarn e Zach Adams hano svelato l'entità del primo assegno ricevuto da Valve per la versione Steam di Dwarf Fortress: 7 milioni di dollari circa. Il dato è stato facilmente ricavabile dal rapporto mensile, quello di gennaio, che i due pubblicano sulle entrate prodotte dal gioco, schizzate alle stelle con il lancio nel negozio di Valve.

Esattamente, le entrate del mese sono state di 7.230.123,58 dollari, decisamente cresciute rispetto a quelle di dicembre, che erano state di 15.635,07 dollari. Considerate che prima del lancio su Steam, Dwarf Fortress viveva soprattutto di Patreon e offerte.

Naturalmente non tutta la cifra andrà agli Adams, come spiegato da uno dei due, Tarn, sul forum di Bay 12 Games. Praticamente circa metà della cifra andrà via in tasse. Inoltre dal totale va sottratta la paga dei nuovi dipendenti della compagnia.

Comunque sia, quanto guadagnato garantirà il futuro del gioco. Se volete più informazioni su questo incredibile gioco, leggete la nostra recensione di Dwarf Fortress.