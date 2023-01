Netflix e condivisione degli account, ecco come verrà bloccata

A breve Netflix porrà fine alla condivisione degli account, come saprete: si tratta di una politica che la piattaforma streaming ha consentito per anni, ma che fra poco verrà bloccata. Ebbene, in che modo l'azienda capirà che stiamo condividendo il profilo con qualcun altro?

A partire da parzo non sarà dunque più possibile condividere gli account Netflix, e il centro assistenza ha fornito alcune informazioni che rivelano come ci si dovrà comportare per evitare blocchi e inconvenienti laddove si voglia utilizzare il proprio abbonamento mentre si è in viaggio, ad esempio, o all'interno di una seconda casa.

"Quando un dispositivo esterno al tuo nucleo domestico accede a un account o se viene utilizzato di continuo, potremmo chiederti di verificare il dispositivo prima che sia possibile guardare Netflix o di cambiare nucleo domestico Netflix", si legge sul sito.

"Quando qualcuno accede al tuo account da un dispositivo che non è associato al tuo nucleo domestico Netflix o se il tuo account viene utilizzato di continuo da una località esterna al tuo nucleo domestico, potremmo chiederti di verificare il dispositivo prima di che sia possibile guardare Netflix."

La procedura prevede l'invio di un codice a quattro cifre che servirà appunto per identificare l'apparecchio su cui vogliamo utilizzare il nostro account Netflix. La richiesta di verifica, tuttavia, potrà essere anche richiesta periodicamente laddove il comportamento venga mantenuto nel tempo.

"Mentre sei in viaggio o se hai più di un indirizzo di residenza, desideriamo permetterti di usufruire di Netflix dove e quando vuoi. Se sei il titolare dell'account principale (o vivi con il titolare dell'account principale), non devi verificare il dispositivo per guardare Netflix."

"Se ti trovi lontano dal nucleo domestico Netflix per un lungo periodo di tempo, di tanto in tanto potremmo chiederti di verificare il dispositivo in uso. La verifica è necessaria per avere la conferma che si tratti di un dispositivo autorizzato a usare l'account. La verifica di un dispositivo è rapida e semplice."

Ebbene, in che modo la piattaforma capisce se stiamo usando un dispositivo al di fuori del nucleo familiare? "Utilizziamo informazioni quali indirizzi IP, ID dei dispositivi e attività dell'account dai dispositivi che hanno effettuato l'accesso all'account Netflix", spiega sempre il centro assistenza.