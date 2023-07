Call of Duty: Modern Warfare 3, trapela online il logo del nuovo capitolo

Sebbene la cosa non si possa ancora prendere per ufficiale, siamo piuttosto propensi a considerarla verosimile visto che il materiale promozionale sembra vero e il titolo del gioco è stato praticamente confermato dalla stessa Activision, o quasi.

Il tutto è infatti partito da un'iniziativa promozionale sulla bevanda Monster Energy, il cui packaging riporta, in alcune versioni, quello che sembra essere il nuovo logo di Call of Duty: Modern Warfare 3, oltre alla presenza del solito Captain Price e anche una misteriosa figura sullo sfondo.

Manca ormai solo l'annuncio ufficiale ma è praticamente confermato che il nuovo capitolo della serie si intitoli Call of Duty: Modern Warfare 3 , e ora pare sia anche trapelato il logo a causa di una situazione molto particolare.

Call of Duty: Modern Warfare 3, l'immagine trapelata

L'immagine ritratta nelle foto trapelate online mostra il solito Capitano Price nella sua rappresentazione tipica, ma alle spalle spunta un'altra figura che al momento non è stata ben identificata e che verosimilmente avrà un ruolo importante all'interno del nuovo capitolo.

Call of Duty: Modern Warfare 3 dovrebbe arrivare quest'anno, probabilmente nel mese di novembre, seguendo l'impostazione standard della serie Activision Blizzard. A questo punto attendiamo un annuncio ufficiale da parte del publisher, che probabilmente organizzerà anche un evento all'interno di Call of Duty: Warzone 2 per preparare la presentazione del nuovo capitolo. Evidentemente, Monster Energy avrà un ruolo di rilievo nella promozione del gioco.