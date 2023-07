Starfield: l'intero albero delle abilità potrebbe essere stato ricostruito dai fan

Si tratta di un lavoro interamente basato su deduzione e ricostruzione, dunque non ha la pretesa di essere completo, ma dimostra se non altro l'incrollabile passione di molti fan e anche diverse elaborazioni logiche che lo rendono alquanto verosimile.

Starfield e l'albero delle abilità: uno studio da 200 ore

Starfield, un'immagine

Come riferito dall'utente, si è trattato di un'elaborazione risultante da 200 ore di studio e ricostruzione, a partire dai video mostrati da Bethesda finora soprattutto all'interno dell'esteso deep dive del mese scorso ma anche a partire dai materiali pubblicati in precedenza e messi insieme.

Oltre ai materiali ufficiali, alcune cose sono state ricostruite prendendo per modello i sistemi utilizzati precedentemente da Bethesda per altri RPG, principalmente appartenenti alla serie The Elder Scrolls ma anche i Fallout. Le parti che sono state tratte dai video sono chiaramente vere, ma varie altre sono semplici ricostruzioni da parte dell'utente.

Per questo motivo, è difficile prendere questa immagine come spoiler, dunque potete vederla con una certa tranquillità, anche se alcune parti sono probabilmente azzeccate e ufficiali. Le abilità sono suddivise in 4 ranghi per ognuna delle 5 specializzazioni.

I nomi confermati come ufficiali per ognuna abilità sono riportati in grassetto nella ricostruzione, mentre gli altri sono derivanti dalle elucubrazioni dell'utente. Per avere un altro esempio degli effetti dell'attesa di Starfield su alcuni fan, ricordiamo anche il compendio di 1000 pagine scritto da un utente particolarmente zelante.