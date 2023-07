Nintendo Switch diventa Steam Deck e fa girare anche God of War grazie a una mod

Dopodiché è passato al software, installando Linux al fine di poter far girare Steam Deck, chiaramente ricorrendo a una serie di espedienti tecnici per rendere possibile qualcosa che in teoria sarebbe impossibile. Il risultato dei suoi (enormi!) sforzi lo potete vedere qui sotto:

Troppo ansioso per attendere l'eventuale uscita di Nintendo Switch 2 , il modder in questione si è accontentato dell'attuale hardware della console ibrida ma ha effettuato un pesante overclock , portando il processore da 1 GHz a 2,3 GHz, la GPU da 768 MHz a 1,27 GHz e le memorie da 1600 MHz a 2133 MHz.

Con le opportune mod è possibile trasformare Nintendo Switch in uno Steam Deck e far girare anche i giochi PC di ultima generazione, persino God of War : lo dimostra il curioso esperimento effettuato dallo youtuber Geekerwan.

Impressionante ma non abbastanza

Numeri alla mano, è chiaro che l'hardware di Nintendo Switch non è in grado di far girare i giochi PC di ultima generazione restituendo prestazioni dignitose, e il pur estremo overclock effettuato da Geekerwan purtroppo non risolve il problema di una componentistica pensata per applicazioni sostanzialmente meno complesse.

Dunque com'è andata? Alla prova dei fatti, l'impegnativo God of War non si è spinto oltre i 10 frame al secondo, così come Grand Theft Auto V, mentre un titolo meno esigente ma comunque spettacolare come Titanfall 2 ha fatto segnare su Nintendo Switch circa 20 fps.