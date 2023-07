Starfield: il compendio del fan Gokamo è ora un libro di più di 1000 pagine

L'incredibile iniziativa del compendio totale di Starfield, portata avanti dal fan noto come Gokamo come iniziativa in solitaria, si è ancora espansa ed è ora un libro voluminoso di oltre 1000 pagine, grazie anche alle numerose informazioni emerse di recente.

Ricorderete forse la questione: mesi fa avevamo riportato di questa particolare iniziativa da parte di un singolo utente particolarmente affascinato da Starfield, che aveva deciso di costruire un lungo compendio che riassumesse tutte le informazioni emerse sul gioco Bethesda.

All'epoca si trattava di un compendio di più di 400 pagine, ma nel frattempo il lavoro è continuato e i contenuti sono più che raddoppiati, grazie anche alle varie presentazioni e al video deep dive di Bethesda andato in scena il mese scorso, che ha chiarito molti aspetti del gioco. A questo punto, come sostiene l'autore, si tratta di un volume che può rientrare tranquillamente nell'area dei romanzi, per quanto riguarda la quantità di pagina e contenuti.