Nintendo arriva all'Aquafan di Riccione questa estate 2023

Tra i famosi scivoli dell'Aquafan di Riccione, dunque, Nintendo sarà presente tutti i giorni dall'8 luglio al 27 agosto 2023 , dalle ore 14:30 alle ore 18:30, all'interno della Casetta Nintendo, una location dedicata in cui sarà possibile trovare postazioni Nintendo Switch per provare vari titoli sulla console in questione. Si tratta di un'area speciale ovviamente a tema Nintendo, con varie installazioni dedicate e console a disposizione degli utenti.

Nintendo ha deciso di lanciare un' iniziativa particolare per questa estate 2023, presentandosi all' Aquafan di Riccione con uno stand dedicato ai propri giochi, che potranno essere provati direttamente all'interno di un'area speciale dentro il parco divertimenti.

Nintendo all'Aquafan: le varie iniziative

Inoltre, per sfruttare al meglio la portabilità di Nintendo Switch, nei week end di luglio e dal 5 al 27 agosto, sempre dalle 14:30 alle 18:30, lo staff di Nintendo sarà in giro per il parco per far vivere ai visitatori, dovunque essi siano, l'esperienza della console ibrida.

La squadra Nintendo all'Aquafan di Riccione

In questo caso ai giochi si aggiungono anche Kirby e la terra perduta e New Super Mario Bros. U Deluxe.

Nelle due date del 24 Luglio e del 14 Agosto, si celebrerà Super Mario: il costume character di Super Mario, con i suoi baffoni, la salopette e il cappello rosso, sarà presente all'Aquafan per salutare i piccoli e grandi fan, scattare foto insieme, e immortalare un momento speciale.

Un'altra occasione speciale ci sarà il 21 luglio, in occasione del lancio di Pikmin 4, il nuovo videogioco di strategia con protagoniste minuscole creature simili a piantine su Nintendo Switch, verranno distribuite a tutti i visitatori delle bustine di semi di fiori da piantare dedicata a Pikmin Bloom.