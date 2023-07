PUBG Mobile: Dragon Ball Super invade il gioco con l'update alla versione 2.7

L'iniziativa andrà avanti dal 13 luglio al 4 settembre 2023, contenendo vari elementi a tema Dragon Ball per la versione mobile del celebre gioco in questione, che comincia a seguire le orme del concorrente Fortnite con collaborazioni di questo tipo.

L'aggiornamento 2.7 è previsto per il 13 luglio e con questo arriveranno anche i contenuti a tema Dragon Ball Super: possiamo attenderci Son Goku, Vegeta, Frieza, Piccolo e Ultimate Gohan come personaggi giocabili attraverso nuove skin specifiche, oltre a diverse altre aggiunte e modifiche destinate a trasformare un po' la struttura e l'aspetto tipici di PUBG.

Nella mappa standard si troveranno dunque aree come Erangel, Livik and Sanhok ma con strutture modificate per riprendere l'architettura e lo stile tipici di Dragon Ball, con tanto di "Dragon Ball Village", "Tenkaichi Budokai", "Kame House" e "Karin Tower". Con l'update viene inoltre introdotta l'energia Ki che serve per utilizzare abilità speciali come la Kamehameha.

Nella fattispecie, tra le aggiunte ci sarà la Dragon Ball Super Themed Mode , che introduce una nuova modalità nella quale all'azione standard di PUBG Mobile vengono aggiunte le sfere del drago da ricercare all'interno della mappa per arrivare alla vittoria. Per l'occasione, vengono anche inserite delle ambientazioni specificamente dedicate a Dragon Ball Super.

La modalità Battle Royale: Dragon Ball Super

L'altra modalità in arrivo con la versione 2.7 è Battle Royale: Dragon Ball Super, che trasforma PUBG Mobile in maniera ancora più profonda. Attivando questa opzione di gioco, il mondo assume l'aspetto tipico dell'anime di Akira Toriyama e i giocatori potranno impersonare alcuni personaggi tipici come Son Goku, Vegeta, Frieza, Piccolo e Ultimate Gohan.

Anche le armi convenzionali vengono abbandonate, sostituite dalle abilità di combattimento dei personaggi in questione. In questa modalità, i giocatori devono raccogliere dei cristalli di spirito di vario tipo da terra, in modo da poter recuperare energia e anche incrementare il proprio potere fino ad arrivare al livello 4, oltre a utilizzare diverse opzioni inedite come punti di teletrasporto, Updraft e altri per muoversi più velocemente sulla mappa.