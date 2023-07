Bologna Game Farm: partito il bando per la terza edizione

Annunciato dal palco dell'evento business dell'industria videoludica italiana First Playble il lancio del bando per la terza edizione di Bologna Game Farm, progetto per lo sviluppo di prototipi di videogiochi e piani per lo sviluppo e la commercializzazione del prodotto promosso da Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna.

Bologna Game Farm è un'iniziativa coordinata dal Comune di Bologna e realizzato con Art-ER nell'ambito delle azioni di sostegno alle industrie culturali e creative, in collaborazione con IncredBOL! e con il supporto tecnico di IIDEA - Italian Interactive Digital Entertainment Association. Le domande possono essere inviate online, tramite il form cui si può accedere dal bando della terza edizione. Il termine dell'invio è il 28 settembre 2023.

Come per le precedenti edizioni, il bando mette a disposizione contributi a fondo perduto per un massimo di 30.000€, "riconosciuti nella misura percentuale pari all'80% della spesa ammissibile e un percorso di accelerazione su misura, per sviluppare progetti di videogiochi e definire un'adeguata strategia di commercializzazione a cura dei professionisti di IIDEA." La sede dell'acceleratore sarà nuovamente sita presso le Serre di Art-ER.

Come spiegato nel comunicato ufficiale: "L'obiettivo di BGF è favorire il rafforzamento delle capacità manageriali e imprenditoriali del settore dei videogiochi in Emilia-Romagna, incrementare la consapevolezza dell'importanza del comparto per la crescita economica del sistema produttivo regionale e sviluppare relazioni tra il settore videoludico e l'ecosistema regionale dell'innovazione favorendo l'incrocio con altri settori," con l'obiettivo finale che "mira a dare vita a realtà giovani indipendenti ed autonome che consentano di trattenere i migliori talenti sul territorio, innescando un processo virtuoso che può fare da leva anche per attirare l'interesse da parte di aziende estere, in un mercato estremamente competitivo e in continua evoluzione."