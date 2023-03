Starfield: un fan ha scritto un compendio di 400 pagine con informazioni sul gioco Bethesda

Come altri titoli di Bethesda Softworks, Starfield non è propriamente un gioco normale, e i livelli di attesa che lo caratterizzano possono essere ben sintetizzati in questo caso, in cui un fan ha scritto un compendio di oltre 400 pagine con tutte le informazioni raccolte sul gioco in questione.

La cosa non stupisce tanto per l'estensione del documento, anche se è davvero notevole, quanto piuttosto per il fatto che si basi su informazioni derivanti in gran parte da trailer, interviste e voci di corridoio, visto che Starfield non è ancora uscito e non ha ancora ricevuto delle presentazioni estremamente dettagliate.

In effetti, il lavoro svolto dall'utente "Gokamo" si estende lungo un arco di tempo decisamente lungo, andando a coprire tutti i dettagli dall'annuncio ufficiale a oggi, passando attraverso i leak, i materiali trafugati e appartenenti probabilmente alla build del 2018 e poi tutte le informazioni ufficiali arrivate più di recente.

Anche il titolo del documento, "An Attempted Complete Post-E3 2022 Starfield Compendium", fa capire come si tratti di una raccolta quanto più possibile completa di informazioni raccolte in qualsiasi modo, ma soprattutto con informazioni provenienti dalle prime presentazioni ufficiali.

Il compendio, consultabile a questo indirizzo, è diviso in varie sezioni facilmente navigabili dal menù visibile a sinistra e prende in considerazione veramente tutto quello che è emerso finora su Starfield, ma con dettagli più estesi ovviamente per quel che riguarda gli elementi presentati ufficialmente da Bethesda come il trailer gameplay dell'Xbox & Bethesda Showcase del 2022 e i vari dettagli desunti dal sito ufficiali, dagli update pubblici e altro.

Nel frattempo, restiamo in attesa di informazioni sull'evento di presentazione ufficiale dedicato a Starfield che è stato annunciato da Microsoft ma non ha ancora una data precisa. Qualcosa era atteso per questa settimana in base ad alcune voci di corridoio, ma al momento ancora tutto tace. Tranne Gokamo, che continua ad espandere il suo gigantesco compendio.