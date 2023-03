Wo Long: Fallen Dynasty, voti molto positivi per il soulslike in arrivo su Xbox Game Pass

A poche ore dal debutto nei negozi di Wo Long: Fallen Dynasty è terminato l'embargo sulle recensioni, il che ci dà modo di scoprire come è stato accolto il soulslike ambientato nell'antica Cina di Team Ninja e Koei Tecmo. Il verdetto della stampa interazionale è molto positivo, come possiamo vedere nell'elenco dei voti assegnati qui sotto.

Ma prima di dare uno sguardo a voti della critica estera, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Wo Long Fallen Dynasty.

Multiplayer.it - 85

Attaco of the Fanboy - 100

GamingTrend - 100

Digitally Dowloaded - 100

Inven - 95

TrueGaming - 95

COGconnected - 93

Shacknews - 90

Destructoid - 90

Push Square - 90

PSX Brasil - 90

Sector.sk - 90

Twinfinite - 90

Game Informer - 88

CD-Action - 85

GameGrin - 85

Press Start - 85

Noisy Pixel - 85

PlayStation Universe - 85

Video Chums - 85

Games.ch - 81

GameSpot - 80

Gamingbible - 80

IGN Spagna - 80

The Loadout - 80

WellPlayed - 75

Screenrant - 70

TechRaptor - 70

Nel momento in cui scriviamo Wo Long: Fallen Dynasty ha una media voti di 86 sia su Metacritic che su OpenCritic, ma tenete presente che mancano ancora diverse testate all'appello, dunque la media finale potrebbe cambiare. In ogni caso sembra proprio che Team Ninja sia riuscita ancora una volta a realizzare un action con meccaniche soulslike caratterizzato da un sistema di combattimento solido e appagante una volta padroneggiato.

Nella recensione di Multiplayer.it, Aligi Comandini afferma:

"La sua vicinanza strutturale ai Nioh forse sarà una pillola amara da mandar giù per chi non ha mai amato la gestione dell'inventario e la progressione di quella saga, eppure Wo Long: Fallen Dynasty rivoluziona completamente il sistema di combattimento di quei giochi e riesce ad offrire un'esperienza generalmente molto più bilanciata e adrenalinica, nonostante la semplificazione delle meccaniche offensive. L'ultima opera di Team Ninja è un gioco estremamente curato e longevo, che dimostra in molti aspetti la crescita dei suoi sviluppatori, e riesce nel complesso ad eliminare molti difetti dei lavori da cui ha preso le basi. Siamo lontani dalla perfezione, ma lo consigliamo senza timore alcuno a qualunque appassionato di action di qualità."