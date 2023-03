AMD Ryzen 9 disponibili da oggi, sono le nuove CPU con V-Cache 3D

Sono disponibili ufficialmente da oggi le nuove CPU AMD Ryzen 9 sul mercato, caratterizzate dalla nuova V-Cache 3D che dovrebbe comportare notevoli passi avanti sul fronte delle prestazioni, così come si era iniziato a vedere anche con Ryzen 7 5800X3D.

Le caratteristiche delle due nuove CPU, Ryzen 9 7950X3D e Ryzen 9 7900X3D, sono piuttosto avanzate, soprattutto per quanto riguarda il primo modello che è quello di punta nella coppia appena lanciata.

AMD Ryzen 9 7950X3D, le caratteristiche

AMD Ryzen 9 7950X3D è caratterizzato da 16 core, 32 thread e Clock fino a 5,7 GHz, con TDP a 120W.

La CPU ha 144 MB riservati per le cache L2 e L3 e in generale dovrebbe garantire notevoli passi avanti, anche rispetto all'Intel Core i9-13900K, almeno su alcuni aspetti secondo quanto riferito da AMD. Sulle sezioni tedesca e francese del sito ufficiale AMD, la nuova CPU ha un prezzo di 804 euro circa.

AMD Ryzen 9 7900X3D è una versione ridotta con 12 core e 24 thread, fino a 5,6 GHz e cache di 140 MB in totale, con lo stesso TDP di 120W rispetto alla sorella maggiore. Il prezzo di questa, sempre stando alle sezioni tedesca e francese del sito AMD, è di 689 euro, in attesa di vedere come questi si assesteranno una volta raggiunta una maggiore diffusione presso i rivenditori.

Tra le maggiori novità introdotte con il lancio di questi modelli c'è l'uso della V-Cache 3D, che abbiamo già apprezzato nella nostra recensione dell'AMD Ryzen 7 5800X3D, in attesa di test più approfonditi su questi nuovi modelli.