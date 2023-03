Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - Verso Il Villaggio Dei Forgiatori Di Katana è al cinema a partire da oggi

Il fenomeno editoriale di Demon Slayer è uno dei più prorompenti degli ultimi anni. Nel giro di pochi anni il manga di Koyoharu Gotōge è approdato ovunque, in televisione, al cinema, ma anche nei videogiochi grazie a SEGA e Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles. Per questo motivo molti saranno interessati di sapere che l'ultima pellicola dedicata alle peripezie di Tanjiro e Nezuko, Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - Verso Il Villaggio Dei Forgiatori Di Katana, è arrivata in tutti i cinema italiani oggi, 2 marzo 2023. Il film è disponibile in lingua originale con i sottotitoli in italiano.

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - Verso Il Villaggio Dei Forgiatori Di Katana è distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia e porta avanti la storia di Tanjiro e soci. Il protagonista, infatti, è già un guerriero affermato e accompagnato da Zenitsu, Inosuke e, ovviamente, Nezuko, i suoi storici compagni di viaggio, si appresta a vivere una nuova, terribile avventura.

La sinossi del film recita: "Dopo che la sua famiglia è stata ferocemente uccisa, un ragazzo di buon cuore di nome Tanjiro Kamado decide di diventare un Demon Slayer nella speranza di far tornare umana la sorella minore Nezuko. Insieme ai suoi compagni, Zenitsu e Inosuke, e a uno dei membri più importanti del Demon Slayer Corps, Tengen Uzui, Tanjiro intraprende una missione all'interno del Entertainment District, dove incontra i temibili demoni di alto rango Daki e Gyutaro."

Come dicevamo il film sarà disponibile a partire dal 2 marzo 2023 nei migliori cinema. La particolarità è che arriverà in lingua originale coi sottotitoli in italiano, così da non perdere l'interpretazione originale dei doppiatori giapponesi per una fruizione più immersiva.

Le scene d'azione, come sempre in Demon Slayer, rivestiranno però un ruolo di primo piano e Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - Verso Il Villaggio Dei Forgiatori Di Katana promette di portare a schermo lo stile inconfondibile di Koyoharu Gotōge e la solita qualità dei film e della serie TV di Demon Slayer.