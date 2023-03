Realme GT3: ecco lo smartphone con ricarica da 240W, da 0 a 100% di batteria in meno di 10 minuti

In occasione della Mobile World Congress di Barcellona è stato lanciato il Realme GT3, ovvero la versione globale del GT Neo 5 disponibile in Cina ma con una ricarica rapida da record da 240W, che permette di ricaricare la batteria completamente nell'arco di meno di dieci minuti.

Lo smartphone monta un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 e arriva sul mercato nelle combinazioni 8/128 GB, 12/256 GB e 16/512GB e infine una "special edition" con 16GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione, con un prezzo di partenza di 649 dollari.

Il Realme GT3 ha un display AMOLED da 6,74 pollici con risoluzione 1.240×2.772p e formato 20:9. La frequenza di aggiornamento è di 144 Hz, mentre la copertura dello spazio di colore DCI-P3 è del 100%.

Realme GT3

Lato fotocamere troviamo tre sensori nella parte posteriore. Il principale è l'IMX890 da 50 MP di Sony, abbiamo poi un ultra grandangolare da 8MP e un terzo obiettivo per foto macro da 2MP. Nella parte anteriore invece c'è un Samsung 5KP9 da 16 MP.

La peculiarità che risalta di questo smartphone è tuttavia la sua ricarica ultra rapida da 240W. Secondo il produttore è possibile passare dallo 0% al 100% di batteria in soli 9 minuti e 30 secondi, mentre per arrivare almeno a un livello di carica del 20% bastano solo 80 secondi. Per evitare il surriscaldamento lo smartphone monta una camera di vapore da 6.580 mm2, che in generale mantiene fresco anche il SoC.