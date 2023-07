One Piece: Pirate Warriors 4, il trailer del Character Pass 2 mostra i nuovi personaggi

One Piece: Pirate Warriors 4 si amplia con l'arrivo di nuovi personaggi attraverso il Character Pass 2, presentato con questo nuovo trailer incentrato sui nuovi arrivi all'interno del roster dell'action game da parte di Bandai Namco.

Il Character Pass 2 comprende i pacchetti di personaggi dal 4 al 6, cosa che introduce in totale altri 9 personaggi aggiuntivi all'interno del già folto cast dell'action in stile musou incentrato sulla celebre serie di manga e anime da parte di Eiichiro Oda.

Non ci sono ancora informazioni complete su tutti i contenuti dei pacchetti, ma possiamo intanto vederne un assaggio.

Con il Character Pack 4 troviamo Onigashima Battle Luffy, in grado di usare i nuovi poteri Gear 5, cosa che rende One Piece: Pirate Warriors 4 decisamente al passo con gli eventi dell'anime, almeno rispetto ad altri giochi della serie usciti in precedenza.