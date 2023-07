Ubisoft non cancella i giochi collegati ad account inattivi, chiarisce il publisher

In queste ore, Ubisoft ha chiarito la questione con una comunicazione diretta a IGN, nella quale troviamo alcune spiegazioni più precise, tra le quali la conferma che la compagnia non cancella i giochi acquistati dagli utenti.

Tutto è partito da alcune segnalazioni su email provenienti da Ubisoft, nelle quali il publisher avvertiva della cancellazione di account che risultano essere inattivi da tempo, cosa che faceva temere anche la cancellazione dei giochi in digitale acquistati attraverso tali account.

Dopo una notevole ondata di discussioni e proteste, Ubisoft ha infine chiarito la sua politica riguardante la cancellazione degli account inattivi , riferendo che questa non include account con giochi acquistati , dunque questi non vengono rimossi dal publisher.

Ubisoft: i parametri per la cancellazione degli account

Ubisoft ha chiarito che già da diversi anni segue il regolamento sulla Protezione Generale dei Dati stabilito dall'Unione Europea e, in base a questo, procede con l'eventuale cancellazione di alcuni account se la loro attività risulta praticamente pari a zero per molto tempo.

Tuttavia, nell'effettuare questa procedura segue alcuni parametri specifici, tenendo in considerazione i seguenti fattori:

L'attività generale dell'account dalla sua creazione

La libreria dell'account: quelli che includono giochi PC acquistati non possono essere cancellati

PC acquistati non possono essere cancellati La durata dell'inattività dell'account, misurata dall'ultima volta che è stato effettuato il login all'ecosistema. Ubisoft rende noto di non aver mai cancellato account che sono stati inattivi per meno di 4 anni

L'esistenza di un abbonamento attivo collegato all'account

Da queste precisazioni risulta chiaro che qualsiasi account che risulti in possesso di giochi acquistati in digitale non può comunque essere cancellato, a quanto pare.