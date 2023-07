Ubisoft cancella i profili che non accedono da un po' di tempo, scoppia la polemica

Intenzionata a lanciare dieci giochi entro marzo 2024, incluso un grosso titolo misterioso, Ubisoft è drammaticamente abituata a finire nell'occhio del ciclone, anche quando non lo merita. In questo caso, ad esempio, la polemica ci è sembrata strumentale e vi spieghiamo subito perché.

Sono altri i motivi per cui arrabbiarsi

Dicevamo: una polemica strumentale. In primo luogo perché non corrisponde a verità che la cancellazione avvenga dopo trenta giorni di mancato utilizzo, come riportato da alcune persone: quello è il termine che tramite mail Ubisoft concede all'utente per evitare la cancellazione del profilo.

In secondo luogo, non è dato sapere per quanto tempo la persona che ha diffuso il messaggio abbia evitato di effettuare l'accesso, può darsi si tratti anche di un periodo superiore a un anno. In questi casi praticamente tutte le aziende dell'universo hanno una clausola legata all'inutilizzo del servizio e si attivano di conseguenza per la chiusura.

Come si può vedere, tuttavia, quella di Ubisoft non è una procedura a senso unico e l'utente ha comunque la possibilità di bloccare la cancellazione: gli basta premere un pulsante per farlo e conservare dunque sia l'account che i giochi a esso associati.