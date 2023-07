Transformers: Earthspark - In Missione, trailer del gameplay dal San Diego Comic-Con

Transformers: Earthspark - In Missione è stato presentato al San Diego Comic-Con con un trailer del gameplay pubblicato in questo caso da IGN, che mostra per la prima volta in azione il tie-in basato sull'ultima serie animata dei Transformers.

Annunciato esattamente un mese fa, Transformers: Earthspark - In Missione farà il proprio debutto questo autunno nelle versioni PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, puntando a offrire un'esperienza che appare per certi versi simile all'indimenticato Transformers per PS2.