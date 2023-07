PlayStation Project Q è talmente grossa che si può usarla come vassoio, scherza un leaker

In effetti le foto e i video trafugati di Project Q testimoniano dimensioni non indifferenti, dettate chiaramente dal fatto di avere uno schermo da otto pollici racchiuso fra quelle che sembrerebbero le due metà di un controller DualSense.

PlayStation Project Q è talmente grossa che la si potrebbe usare come vassoio per la cena: è così che il noto leaker Tom Henderson ha voluto scherzare sul nuovo handheld Sony dopo le prime immagini reali del dispositivo emerse online.

A cosa servirà davvero Project Q?

Oltre a fornire un solido supporto per le nostre pietanze, come detto Project Q offrirà la possibilità di giocare in streaming i titoli PS5, ma limitatamente al wi-fi di casa propria, andando dunque a sostituire quella che era la funzionalità Remote Play di PlayStation Vita.

Considerati questi importanti vincoli sul piano dell'usabilità, è naturale che il successo del dispositivo sarà fortemente legato al prezzo di vendita, che stando a quanto emerso nel corso dell'udienza fra Microsoft e FTC potrebbe essere inferiore ai 300 dollari.

Nel frattempo Sony si muove anche su altri fronti, come sembra dimostrare il leak con i primi dettagli su PS5 Pro, nome in codice Project Trinity, che dovrebbe fare il proprio debutto verso la fine del prossimo anno.