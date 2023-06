PlayStation: Project Q costerà meno di 300 dollari, secondo Microsoft

Microsoft si aspetta che Project Q, la "console" portatile di Sony che permetterà di giocare ai titoli PS5 tramite tramite remote play, avrà un prezzo inferiore ai 300 dollari.

Questa stima è uno dei tanti dettagli che stanno emergendo in queste ore dai documenti depositati dai legali del colosso di Redmond in tribunale per contrastare la richiesta dell'FTC statunitense di un'ingiunzione preliminare per bloccare l'acquisizione di Activision Blizzard.

Come segnalato dal giornalista Stephen Totilo di Axios, in una breve nota presente nei fogli in questione Microsoft afferma per l'appunto che "Sony ha anche anticipato che pubblicherà una versione portatile di PS5 più tardi nel corso dell'anno per meno di 300 dollari".

Chiaramente per "versione portatile di PS5" si intende proprio Project Q, anche se la definizione offerta dalla compagnia di Xbox non è proprio del tutto calzante. Per quanto riguarda il prezzo, invece, Sony per il momento non si è sbilanciata al riguardo, dunque la stima offerta da Microsoft è interessante, per quanto non sorprenda più di tanto.

Del resto Project Q non è una console portatile classica, ma fa girare i giochi solo con il remote play di PS5 tramite una connessione wi-fi, dunque dovrebbe montare un hardware davvero poco costoso e di conseguenza un target di prezzo inferiore ai 300 dollari è altamente probabile.

Il costo preciso in ogni caso lo scopriremo nel giro di pochi mesi, visto che, come confermato anche da Sony durante il PlayStation Showcase, il lancio del dispositivo avverrà entro la fine del 2023.

Sempre nei documenti depositati in tribunale oggi, Microsoft ha anche affermato che intende pubblicare molti altri giochi ZeniMax su piattaforme PlayStation e Nintendo.