The Division: Heartland, le date della closed beta annunciate con un trailer

Le date della closed beta di The Division: Heartland sono state annunciate da Ubisoft con un trailer: i test avranno inizio il 27 giugno ed è possibile registrarsi visitando il sito ufficiale del gioco, sebbene ci siano al momento diverse limitazioni.

Presentata ad aprile, la closed beta di The Division: Heartland potrà infatti essere provata inizialmente solo dagli utenti PC e solo negli USA, in Canada e in Messico, con ulteriori paesi e piattaforme che verranno aggiunti più avanti.

Carrie Bland, community developer presso Red Storm, ha spiegato nel video che l'approccio del team di sviluppo di The Division: Heartland è votato ad arrivare al lancio ufficiale nelle migliori condizioni possibili, ed è proprio per questo che verranno condotti diversi test.

Grazie ai feedback raccolti dalle beta sarà infatti possibile apportare le necessarie modifiche e i miglioramenti per rendere il gioco assolutamente solido, privo di problemi tecnici e dotato di un buon bilanciamento.