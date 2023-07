Project Q, rubate foto del nuovo hardware di PlayStation

Emerse online alcune immagini trafugate di Project Q , il nuovo hardware di PlayStation pensato per lo streaming casalingo. Si tratta di tre scatti che mostrano l'apparecchio in funzione e smontato.

Un tablet attaccato a un controller

Project Q in azione

Trattandosi di materiale rubato non pubblichiamo le foto direttamente. Comunque sia potete trovarle qui.

La fuga di notizie ha chiarito in modo abbastanza chiaro la natura di Project Q, che non sembra essere altro che un tablet android attaccato a un Dual Sense, olltretutto senza software proprietario. Quindi, come ampiamente previsto, non sarà in grado di far girare i giochi di PS5, se non in streaming.

Non è ancora stato chiarito se si potranno sfruttare le funzioni cloud dell'abbonamento PS Plus per giocare anche in assenza della console, quindi tramite cloud.

Naturalmente la maggior parte dei commenti alla foto guarda all'estetica dell'apparecchio, definita non proprio piacevole dalla maggior parte degli utenti, e si chiede quanto possa costare, considerando che solo il Dual Sense costa circa 70€.

Per adesso non ci sono ancora specifiche per quanto riguarda l'hardware, ma molti sperano che, trattandosi di un tablet Android, sia in qualche modo "aggirabile". Staremo a vedere quando Sony fornirà maggiori dettagli su quella che sarà l'offerta di Project Q e sul tipo di utente a cui si rivolge.