One Piece: il nuovo trailer della serie dal vivo di Netflix celebra Cappello di Paglia

Netflix ha pubblicato un nuovo trailer per la serie TV dal vivo di One Piece, accompagnata da una lettera di Eiichiro Oda, l'autore originale del manga, da cui è tratta una serie anime di grande successo, dalla durata ormai decennale.

Il video, che dura circa tre minuti, è incentrato su Luffy Cappello di Paglia, interpretato da Iñaki Godoy, ma mostra anche gli altri protagonista: Roronoa Zoro (Mackenyu), Nami (Emily Rudd), Sanji (Taz Skylar), and Usopp (Jacob Romero). Chopper non è apparso nemmeno in questo trailer, quindi possiamo darlo come assente dalla serie.

Il video fornisce anche alcuni dettagli generali sulla serie, utili per i non iniziati, e racconta di come Luffy abbia messo su una ciurma improvvisata per andare alla ricerca del tesoro "One Piece" che frutterà a chi lo troverà il titolo di Re dei Pirati.