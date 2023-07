Cosa giocherete questo weekend, Pikmin 4 o Jagged Alliance 3?

È arrivato il fine settimana ed è arrivato il momento di giocare un po' di più. In realtà con questo caldo accendere computer o console in assenza di aria condizionata può essere deleterio, ma siamo videogiocatori, quindi ci piace soffrire e vivere la nostra passione anche in condizioni estreme. Quindi, nonostante il sudore, vogliamo chiedervi: cosa giocherete questo weekend?

Tanto da giocare

Visto il caldo, che ne dite di una bella avventura tropicale?

Cominciamo con Pikmin 4 per Nintendo Switch, probabilmente l'uscita più rilevante di questo periodo. Non si tratta sicuramente di una delle serie di maggior successo di Nintendo, come ammesso dallo stesso Shigeru Miyamoto, ma per una volta i videogiocatori potrebbero voler provare qualcosa di diverso dal solito e gettarsi nella mischia.

Gli appassionati di strategia potrebbero invece preferire Jagged Alliance 3 per PC, nuova incarnazione della serie strategica militare nata negli anni '90. Haemimont Games ha fatto un ottimo lavoro nel comporre un gioco che prende il meglio degli strategici a turno moderni, aggiungedoci anche di suo. Sicuramente un titolo consigliato. Inoltre è ambientato in un territorio molto caldo, quindi è perfetto per il periodo.

Chi possiede PS5 e PC può invece rinfrescarsi con Viewfinder, puzzle game che gioca con la prospettiva per darci situazioni appassionanti e stilisticamente interessanti.

Infine, se volete farvi del male vero, potete puntare su Testament: The Order of High Human, titolo che ci è piaciuto davvero tantissimo... in fase di disinstallazione. Certo, meglio sarebbe fare un mini falò con la carta di credito, ma qelli che hanno una parafilia per i giochi orrendi potrebbero trovarlo di loro gradimento. Da giocare sotto a un piumone e con indosso dei vestiti di lana per aumentare la sofferenza.