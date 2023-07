Pikmin 4: consigli per iniziare a giocare

Nintendo ha fatto il possibile per rendere Pikmin 4 apprezzabile da chiunque, neofiti compresi: ecco alcuni consigli per iniziare a giocare.

Nintendo ha fatto il possibile, attraverso Pikmin 4, per ampliare il bacino d'utenza della serie: l'avventura è più dinamica che in passato, anche grazie all'introduzione del cane soccorritore Occin che, sapendo nuotare e portando in groppa (in uno spazio ridotto) tutta la truppa, è in grado di muoversi ovunque, impervi corridoi compresi, fregandosene del territorio sottostante. Ci sono delle sezioni in cui si è forzatamente separati, ma muoversi con l'esercito - in un episodio di Pikmin - non era mai stato così semplice e veloce. Non c'è alcun bisogno di aver giocato i predecessori, in pratica, per cominciare questo quarto capitolo. Nonostante la curva d'apprendimento sia stata addolcita, e il sistema di controllo semplificato, rimane un titolo profondo, da scoprire gradualmente: ecco quindi alcuni consigli per iniziare al meglio Pikmin 4.

Avatar Pikmin 4: il protagonista lo create voi Se avete letto la nostra recensione, o provato la demo di Pikmin 4, saprete che stavolta il capitano protagonista siete... voi. O meglio, un vostro avatar personalizzabile. In questo senso, non fatevi alcun problema, scegliete seguendo il vostro gusto personale: le differenze tra le corporature dei vari personaggi non influenzeranno in alcuna maniera l'interazione con l'ambiente circostante.

Gestire e riavvolgere il tempo Pikmin 4: in caso di stragi, si può riavvolgere il tempo In questo Pikmin non ci sono più limiti temporali: o meglio, al tramonto bisogna sempre tornare alla base perché se i pikmin resteranno in giro, o moriranno - tuttavia non c'è alcuna pressione sul numero totale di giorni da trascorre sul pianeta su cui siete sbarcati, dunque agite pure con calma, minimizzando i rischi per evitare stragi di pikmin. E, in caso avvenissero, non abbiate paura di riavvolgere il tempo, soprattutto nei "dungeon" nel sottosuolo, accessibili attraverso le botole. Il gioco di volta in volta vi proporrà un diverso compromesso su quanto tornare indietro, ma in caso di stermini di massa (più di venti pikmin in una volta, diciamo) è comunque preferibile a quanto appena accaduto.

Campo base Pikmin 4: il campo base è una novità per la serie Alla fine di ogni giornata tornerete al campo base, un'altra novità di Pikmin 4. Qui il tempo non scorre affatto, per cui affrontate tutto con la massima calma, parlando con chi volete e preparandovi al meglio per la prossima missione. Più membri dell'equipaggio salverete, più il campo base si arricchirà di elementi: i più importanti tuttavia, quelli che vi consigliamo di consultare quotidianamente, sono la capitana addestratrice di Occin (purché abbiate punti abilità per il cane), e l'ingegnere inventore, che può darvi, in cambio di materiale raccolto nelle aree, dei dispositivi molto utili per l'esplorazione e il combattimento.

Parlate con Collin Pikmin 4: salverete molto presto Collin Non sapevamo se inserire questo paragrafo, ma a noi ha portato via qualche minuto. Essendo il campo base una novità di Pikmin 4, non si sceglie subito il livello da esplorare come nei predecessori: per volare verso le altre aree, bisogna parlare (dal campo base, ovviamente) con Collin.

Generare pikmin Pikmin 4: è sempre importante generare nuovi pikmin Nel gioco sono presenti tante tipologie di pikmin, ognuna con le proprie caratteristiche identitarie. In questa sede è meglio non parlarne (lo abbiamo fatto nei giorni scorsi, nel caso in cui siate curiosi), nel senso che il gioco ve la fa scoprire gradualmente, ed è molto chiaro nel palesarne le unicità (i pikmin blu sanno respirare e camminare sott'acqua, ad esempio). Nella loro gestione, tuttavia, possiamo darvi alcuni consigli generici: nonostante inizialmente se ne possano portare via un numero limitato, non scordatevi comunque di farli proliferare, vi torneranno utili più avanti. Conducete alla base ogni nemico sconfitto, e soprattutto - se potete - fate portare le pastiglie riproduttive ai pikmin del relativo colore: una pasticca rossa, trasportata da un pikmin rosso, genererà più esemplari. Inoltre, proprio nell'ottica di aumentare il numero complessivo della truppa, date priorità alla raccolta delle cipolle quando le individuate.

Attenti ai pikmin senza cipolla Pikmin 4: i pikmin gelati sono stati introdotti in Pikmin 4 Alcuni pikmin non si possono riprodurre nel modo tradizionale, si possono soltanto trovare - tendenzialmente nelle caverne - e quindi vanno trattati con maggiore attenzione degli altri, perché racimolarli non è così semplice. Quelli gelati sono piuttosto diffusi, o quantomeno sono quelli più facili da scovare, mentre vi consigliamo di utilizzare quelli viola e bianchi soltanto quando è strettamente necessario. Soprattutto, appena notate i fiori di quei colori, gettateci subito dentro i pikmin più comuni tra quelli che avete dietro: ogni fiore "cambia" cinque esemplari per volta. Tirandoci cinque pikmin rossi, otterrete indietro cinque pikmin bianchi o viola. Se non in casi di estrema emergenza, anche se più comuni, non scambiate pikmin gelati per avere quelli bianchi/viola.

Attaccare coi pikmin Pikmin 4: ci sono due modi di attaccare coi pikmin Ci sono due modi per attaccare coi pikmin. Il primo sta nel lanciarli uno per volta (selezionando il tipo desiderato con L ed R) premendo A: questo modo è particolarmente utile contro i nemici più piccoli, che muoiono con un singolo impatto sulla testa, oppure quando dovrete colpire una determinata zona della creatura (la schiena, ad esempio). L'alternativa è farli attaccare in massa premendo X, magari mentre un nemico che sta dormendo: anche in questo caso, avanzerà l'intera truppa di una singola tipologia di pikmin (quelli rossi, per dirne una).

Richiamare i pikmin Pikmin 4: è importante richiamare i pikmin quando serve Con B è possibile azionare il fischietto e richiamare i pikmin, riportandoli sotto il proprio controllo. Si tratta di un'azione fondamentale, che vi aiuterà a salvare i vostri fedeli alleati: le creature più grandi, una volta attaccate, spesso saranno in grado di scrollarsi di dosso queste creature. Per evitare grosse perdite, l'ideale è richiamarli appresso appena prima che ciò avvenga: farete un po' meno danno all'avversario, ma non rischierete di subire perdite pesanti. È anche fondamentale richiamare il prima possibile un pikmin entrato a contatto con quello che non è il proprio elemento: un rosso con l'acqua, un giallo col fuoco. Avete poco tempo per svegliarli col fischietto prima che muoiano.

Congedare i pikmin Pikmin 4: per salvaguardarli, è fondamentale congedare i pikmin in certi momenti Anche questa è una funzionalità importante, che vi consigliamo di impostare come scorciatoia, cosa che potrete facilmente fare premendo "-". In questo modo sarete in grado di congedare una singola tipologia di pikmin, che smetterà di seguirvi: dovete andare in un sentiero pieno di scariche elettriche? Bene, avanzate solo coi pikmin gialli, lasciando in un posto sicuro tutti gli altri. Congedarli è anche utile in prossimità del miele: in questo modo si andranno a nutrire in massa, velocizzando il processo di potenziamento.

Salire in sella a Occin Pikmin 4: i pikmin in sella a Occin La funzionalità più importante di Occin è quella apparentemente più semplice: fungere da cavalcatura. Da attuare è semplicissima: basta avvicinarsi al cane e premere Y. In questo modo anche i pikmin più lontani - purché siano sotto il vostro controllo - ci saliranno sopra in men che non si dica. Sopratutto per attraversare i terreni impervi, e per combattere le creature più grandi, è importante ricordarsi di utilizzarlo come mezzo di trasporto.

Caricare con Occin Pikmin 4: le cariche di Occin possono anche andare a vuoto Un'altra mossa molto importante di Occin è la capacità di caricare i nemici, che vi consigliamo di potenziare appena possibile attraverso l'addestramento: per farlo bisogna tenere premuto X, e non sarà possibile fare due cariche consecutive (la barra della fatica avrà bisogno di qualche secondo per rigenerarsi). La carica permette di scagliare un primo colpo possente al nemico, e al contempo di catapultare su di lui tutti i pikmin: proprio per questo va usata con cura, nel senso che nei nemici caratterizzati a livello elementale, il suo utilizzo è totalmente sconsigliato. Contro una creatura elettrizzata, ad esempio, ogni pikmin (gialli esclusi, naturalmente) rimarrebbe fulminato.

Ghiacciare i nemici Pikmin 4: il nemico è stato ghiacciato Un ottimo modo per sconfiggere più facilmente un nemico è quello di ghiacciarlo, tirandogli addosso i pikmin gelati: questi inizieranno a picchiarlo e, dopo qualche secondo (il tempo è indicato con una barra celeste), riusciranno nel loro intento. A questo punto la creatura sarà immobilizzata, e potrete attaccarla col resto della truppa: tuttavia, se l'avversario viene ucciso in questo stato, esploderà in mille pezzi, impedendovi di riportarlo alla base. Una buona idea è quella di richiamare i pikmin appena prima che finisca l'energia vitale, così che il nemico sarà comunque facile da abbattere (basteranno pochissimi colpi) e il suo corpo potrà essere condotto indietro per generare altri pikmin.

Selezionare i pikmin Una volta arrivati alla cipolla del campo base, potrete selezionare i pikmin che preferite, ma soltanto di tre tipologie per volta (rossi, gialli e blu, ad esempio). Se non conoscete il territorio circostante, non sceglieteli a caso: in Pikmin 4 è stata inserita una guida - basta premere X - che vi consiglia le specie di pikmin più adatte al territorio.

Dandori Pikmin 4: nelle Battaglie Dandori serve abilità Le Battaglie Dandori sono una parte fondamentale di Pikmin 4, sia nell'avventura principale che in multiplayer. In queste sfide dovrete ottenere più punti dell'avversario entro un certo limite di tempo, raccogliendo tesori e cadaveri nemici, scegliendoli sia in base al loro prestigio (ben evidente dalla grandezza, di solito), ma anche in relazione ai bonus temporanei (in certi momenti, alcuni oggetti/soggetti donano più punti). Soprattutto, vi sconsigliamo di iniziare il gioco con le Battaglie Dandori, perché mettono alla prova le vostre abilità: finché non ne avrete incontrate un paio nell'avventura principale, evitate di approfondirle.

Caverne Pikmin 4: le caverne sono i dungeon del gioco Le caverne sono sostanzialmente i dungeon di Pikmin 4: qui il tempo scorre molto più lento del normale, e anche dovesse finire la giornata, non si farà notte finché non tornerete all'esterno. Al loro ingresso è possibile cambiare la truppa dei pikmin: il gioco vi suggerirà quali portare appresso. Qui sono celati la maggior parte dei tesori dell'avventura, e finché il rilevatore che li segnala dà segni di vita, significa che in quel particolare piano ce n'è ancora qualcuno. Finché non si spegne il rilevatore, in sostanza, vi sconsigliamo di passare al livello successivo.