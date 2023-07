Mortal Kombat 1: il nuovo trailer svela il gameplay di Li Mei, Tanya e Baraka

NetherRealm Studios ha pubblicato un nuovo trailer di Mortal Kombat 1 che mostra in azione diversi combattenti: Li Mei, Tanya e Baraka. In realtà il filmato è concentrato sull'ex capo dei guerrieri Umgadi, ossia Li Mei, ma c'è spazio anche per gli altri. Vediamolo:

Oltre a darci informazioni sulla storia di Li Mei, il filmato ci mostra anche il suo gameplay e ci parla della sua storia all'interno del nuovo gioco.

Riguardo a Tanya e Baraka, viene svelato che faranno parte del roster e ne viene mostrato il gameplay, stili di combattimento compresi. Naturalmente non mancano dei momenti brutali, che faranno felici gli appassionati della serie, che non si aspettano altro dall'epoca del primo capitolo a questa parte.