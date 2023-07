Mortal Kombat 1: trailer conferma il roster del primo Kombat Pack

In occasione del Comic Con di San Diego, NetherRealms Studios ha pubblicato un nuovo trailer di Mortal Kombat 1 per confermare i personaggi che faranno parte del roster del Kombat Pack 1 , già emersi da una precedente fuga di notizie .

Pacemaker nel roster

Il roster di Mortal Kombat 1 sarà molto ricco

Pacemaker e Homelander saranno due dei personaggi ospiti di Mortal Kombat 1. A loro si aggiungeranno Omni-Man, personaggio creato da Robert Kirkman per Image Comics, e ci saranno alcuni ritorni della serie Mortal Kombat: Quan Chi, Ermac, Takeda, Li Mei, Tanya e Baraka. Di questi ultimi due è anche possibile vedere il gameplay in un recente trailer.

Come accennato, il roster del personaggi del Kombat Pack 1 è stato svelato in occasione del Comic Con di San Diego, dove NetherRealms Studios ha tenuto una conferenza, cui hanno partecipato diversi membri del team di sviluppo, insieme al game director Ed Boon.

Per chi non li conoscesse, Homelander e Pacemaker provengono dalla serie TV The Boys e, insieme a Omni-Man, rinnovano la tradizione dei personaggi ospiti della serie Mortal Kombat, che in passato ha avuto tra le sue fila Terminator, Robocop e molti altri eroi provenienti da altre serie.