PlayStation Store, Sconti Estivi: le offerte migliori sui giochi PS5 e PS4

La nostra selezione si muove dall'affascinante mondo magico di Hogwarts Legacy al Giappone feudale di Like a Dragon: Ishin!, dall'ambientazione dark fantasy di Elden Ring agli spettacolari combattimenti di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, passando per le meccaniche RPG di Live A Live e per uno dei giochi peggiori del 2023 finora , vale a dire The Lord of the Rings: Gollum. Non vorrete mica lasciarvelo sfuggire?

Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Hogwarts Legacy , questo viaggio nell'universo narrativo di Harry Potter paga dazio per via di una struttura open world piuttosto tradizionale, ma al di là di queste limitazioni il gioco ha davvero qualcosa da dire e non mancherà di coinvolgervi ed emozionarvi.

Se infatti siete appassionati del Wizarding World , non c'è davvero un motivo valido per non immergervi nelle suggestive atmosfere del gioco su licenza sviluppato da Avalanche Software, che ci porta all'interno della leggendaria Scuola di Magia e Stregoneria sullo sfondo del diciannovesimo secolo, mettendoci nei panni di uno studente del quinto anno con tanto ancora da imparare e da scoprire.

Prima promozione in assoluto e dunque prezzo più basso di sempre per Hogwarts Legacy , che grazie agli Sconti Estivi del PlayStation Store può essere vostro nella versione PS5 a 59,99€ anziché 74,99€ oppure nella versione PS4 a 55,99€ anziché 69,99€: parliamo in entrambi i casi di una riduzione pari al 20%, non straordinaria ma più che sufficiente per spingervi a effettuare un acquisto che avevate rimandato finora.

E, diciamolo, ne vale senz'altro la pena vista la splendida direzione artistica, l'intensità delle interpretazioni e una storia , quella di Ryoma Sakamoto, che non mancherà di coinvolgervi fin dalle prime battute. Accusato ingiustamente di aver ucciso il suo patrigno, il samurai è costretto a fuggire e a nascondersi, ma non rinuncia alla missione di trovare i veri colpevoli e affrontarli per rendere giustizia al suo mentore. Avete letto la nostra recensione di Like a Dragon: Ishin! , vero?

Dalla magia ai samurai il passo è tutt'altro che breve, ma Like a Dragon: Ishin! merita senz'altro una menzione visto che con gli Sconti Estivi ha appena toccato la sua cifra più bassa di sempre, 38,99€ anziché 59,99€ per uno sconto che arriva in questo caso al 35%. Il discorso è lo stesso: se avevate rimandato il vostro viaggio nel Giappone feudale di questo insolito spin-off di Yakuza , ora potete recuperare risparmiando qualcosa.

Il gioco di per sé ha ormai bisogno di ben poche presentazioni: suggestivo, inquietante, diretto in maniera impeccabile, ha totalizzato vendite per 20,5 milioni di copie ed è di fatto riuscito a sdoganare un sottogenere tutt'altro che amichevole nei confronti del grande pubblico, caratterizzato da un approccio spiccatamente hardcore : ne abbiamo parlato nella recensione di Elden Ring .

Prezzo più basso di sempre anche per Elden Ring , il capolavoro soulslike di Hidetaka Miyazaki e FromSoftware, e sebbene non sia la prima volta che questo titolo tocca la cifra di 48,99€ anziché 69,99€, finora non è mai sceso più di così. Cosa significa? Che se apprezzate questo tipo di esperienze e la morte non vi spaventa, dovete mettere mano al portafogli e tirare fuori i soldi.

Abbiamo sottolineato le tante peculiarità di questo progetto nella recensione di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin , menzionando in particolare la solidità del suo sistema di combattimento , la corposità dell'esperienza sul fronte dei contenuti e alcune interessanti intuizioni, che però vengono affiancate da una generale svogliatezza che si riflette anche sul comparto tecnico.

Live A Live

Live A Live e la sua grafica in HD-2D

Prima promozione in assoluto e di conseguenza prezzo più basso di sempre anche per Live A Live, il clamoroso remake in HD-2D del classico RPG targato Square Enix, che può essere vostro a 34,99€ anziché 49,99€ grazie agli Sconti Estivi del PlayStation Store, per un risparmio pari al 30%. Un'occasione ghiotta, insomma, per recuperare un'avventura davvero affascinante, in cui vengono raccontate le gesta di ben sette personaggi differenti.

Pur conservando la struttura originale, che non è in grado di garantire più di una ventina d'ore di gameplay, questa riedizione può contare su di un'ampia varietà di situazioni e scenari, nonché appunto su di una grafica ridisegnata per incontrare l'apprezzato stile di Octopath Traveler, anche se le meccaniche sentono inevitabilmente il peso degli anni: ne abbiamo discusso nella recensione di Live A Live.