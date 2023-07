Xbox Game Pass, luglio 2023: scopriamo i giochi della seconda metà del mese

Luglio 2023 si è rivelato essere un mese importante per Xbox Game Pass: non tanto per le novità che potrebbero derivare dall'acquisizione di Activision Blizzard, argomento diventato principale nel panorama videoludico in questo mese estivo, quanto piuttosto per la riorganizzazione imposta da Microsoft al servizio, che ha coinvolto anche il vecchio Xbox Live Gold. Dopo aver effettuato un incremento dei prezzi per gli abbonamenti console, con effetto anche in Italia, Microsoft ha infine annunciato la cancellazione del programma Xbox Live Gold, sostanzialmente rinominato in Xbox Game Pass Core e proposto come abbonamento entry level al servizio in questione.

L'idea è chiara: concentrare tutta l'attenzione su Game Pass anche a costo di sacrificare un marchio storico come Xbox Live Gold, con tanto di eliminazione dei vecchi Games with Gold sostituiti da una selezione base di titoli tratti dal catalogo Game Pass. Tutto questo dovrebbe portare a un ulteriore incremento di abbonati, in attesa di vederne gli sviluppi. Andiamo intanto a vedere i giochi della seconda metà di luglio 2023, ricordando che Techtonica e The Cave, disponibili dal 18 luglio, erano già stati inseriti nell'articolo sulla prima mandata del mese.