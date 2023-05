Mortal Kombat 1: Amazon Italia potrebbe aver svelato il roster completo del Kombat Pack 1

A quanto pare Amazon Italia ha svelato il roster completo del Kombat Pack 1 di Mortal Kombat 1, nella descrizione dei contenuti della Premium edition del gioco, in cui possiamo leggere: "Include - Accesso anticipato (72 ore) - Copia del gioco - Kombat Pack 1, che include: 6 personaggi giocabili (Quan Chi, Omni Man, Ermac, Peacemaker, Takeda, Homelander), 5 personaggi kameo (Tremor, Johnny Cage , Khameleon, Mavado, Ferra) - Skin di Jean Claude Van Damme."

Per quanto riguarda i personaggi giocabili, Homelander dovrebbe essere un personaggio della serie The Boys (da noi "Patriota"). Takeda dovrebbe riferirsi a Takeda Takahashi, già visto nei Mortal Kombat. Pacemaker è un personaggio DC della cui presenza si era già vociferato in passato. Ermac è un altro personaggio della serie Mortal Kombat che farà il suo ritorno. Omni Man potrebbe essere il personaggio della serie a fumetti Invincible. Quan Chi è un altro personaggio della serie Mortal Kombat.

Naturalmente non c'è alcuna conferma ufficiale da parte di Warner Bros. o di Netherrealms Studios della bontà della fuga di notizie, quindi l'informazione va presa con le dovute cautele. Comunque sia immaginiamo che la descrizione del prodotto su Amazon non sia stata scritta a caso. Non ci resta che aspettare per saperne di più.

Mortal Kombat 1 è stato annunciato nella giornata di ieri con un trailer.