Metro: Last Light gratis su Steam, tutta la serie in offerta per il decimo anniversario

Metro: Last Light Complete Edition è gratis su Steam. Lo sarà fino al 25 maggio 2023. Contemporaneamente l'intera serie è stata messa in offerta e ora potete farla vostra per pochi euro. Trattandosi di una delle migliori serie di sparatutto in prima persona degli ultimi anni, vi consigliamo caldamente di farci un pensierino.

Il motivo del regalo è noto: il decimo anniversario del gioco. Da specificare che si tratta della versione liscia, non quella Redux uscita

Metro: Last Light Complete Edition su Steam

Per acquistare l'intera serie in sconto, andate su questa pagina.

Come facilmente ipotizzabile, attualmente Metro: Last Light Complete Edition sta vivendo il suo picco massimo di giocatori su Steam, che al momento di scrivere questa notizia sono quasi 35.000, come riportato da SteamDB.

Attualmente 4A Games, lo studio di sviluppo dei Metro, dovrebbe essere al lavoro sul nuovo capitolo della serie, anche se non se ne è saputo ancora nulla viste le difficoltà che sta vivendo a causa della Guerra in Ucraina. Chissà che non venga mostrato nei prossimi mesi.