Pikmin 4: conosciamo tutti i tipi di pikmin

I pikmin sono i piccoli esseri, a metà tra vegetali e animali, che danno il titolo alla serie. I vari capitani che si sono alternati come protagonisti della saga hanno tutti costruito le loro fortune, e raggiunto la sopravvivenza, addestrandoli e comandandoli attraverso un fischietto. È possibile condurli in massa, lanciarli uno per volta e, tranne in rari casi - se spaventati da alcuni nemici, o a contatto con determinate sostanze - rispettano precisamente i vostri ordini. È uno dei motivi per cui un gioco apparentemente dolce ha, al contrario, dei risvolti estremamente cruenti: quando i pikmin annegano, o vengono mangiati da qualche animale, sapete che in larga parte è accaduto per colpa vostra. I pikmin sono - per ammissione stessa di Miyamoto - basati sul comportamento della formiche. Sono piccoli, non più alti di tre centimetri, ed esattamente come gli insetti nostrani sono in grado di reggere un peso di venti volte superiore al proprio. Ci sono diversi modi di farli proliferare, il più comune tra tutti è quello di trasportare delle pastiglie colorate, o i cadaveri dei nemici sconfitti, presso la rispettiva "cipolla": quest'ultima segue fedelmente la nave spaziale del capitano di turno, e contiene i pikmin in eccesso, oltre a originarne di nuovi, spruzzandoli in aria e piantandoli a terra. Questo perché esiste un limite di pikmin utilizzabili nello stesso momento, abitualmente ancorato a cento esemplari; gli altri, appunto, aspettano dentro la loro cipolla (in alcuni casi isolata, in altri condivisa). Il potere dei pikmin può essere accresciuto facendoli entrare a contatto col miele, di cui sono ghiotti: succhiandolo, la piantina che hanno in testa diverrà un fiore, rendendoli più veloci e potenti nel combattimento. Esistono tanti tipi di pikmin, e Pikmin 4, in uscita il 21 luglio, li raccoglie tutti. Scopriamo assieme le caratteristiche distintive dei pikmin.

Pikmin Rosso I pikmin rossi, i primi che si incontrano nella serie Il pikmin rosso è il primo che si incontra ed è presente in ogni episodio mai creato. Si tratta del pikmin più versatile: abbastanza veloce, è particolarmente abile nel combattimento, a quanto pare grazie al lungo naso a punta che lo contraddistingue. Oltre alla forza, utile non solo contro i nemici ma anche - ad esempio - per abbattere determinate pareti, i pikmin rossi sono in grado di resistere al fuoco. Sia che lo si trovi in giro per il mondo, come un detrito lavico, sia che venga emesso da un nemico. Tranne che in alcune zone, come in quelle dominate dall'acqua, è probabilmente il pikmin più utile da portarsi appresso, soprattutto nelle fasi esplorative in cui non ci conosce ancora il territorio circostante.

Pikmin Giallo I pikmin gialli sono presenti fin dal primo episodio Anche i pikmin gialli sono presenti in ogni episodio della serie, nonostante alcune particolari competenze differiscano da un capitolo all'altro. Come aspetto, la principale caratteristica distintiva - colore a parte - risiede nelle lunghe orecchie. Non sono forti come quelli rossi in combattimento, forse perché pesano meno: questo tuttavia gli permette di essere lanciati maggiormente in alto, così da interagire con degli oggetti altrimenti irraggiungibili. Un'altra delle caratteristiche chiave dei pikmin gialli sta nella loro resistenza all'elettricità: ciò rende obbligatorio il loro utilizzo per attivare determinati interruttori, ma anche per abbattere alcuni particolari nemici. Chiaramente, non essendo forti come quelli rossi, vanno maneggiati con maggior cura.

Pikmin Blu I pikmin blu sono gli unici in grado di respirare sott'acqua I pikmin blu sono alti come i compari rossi e gialli (2,9 centimetri), ma con loro non condividono né naso né orecchie: tuttavia esibiscono una bocca immobile, ferma perché in realtà si tratta di una branchia. Questa caratteristica, unica tra i pikmin, li rende in grado di sopravvivere sott'acqua. I pikmin blu hanno la stessa forza di quelli gialli, ma possono camminare nei laghi e nei fiumi, combattendo e trasportando oggetti marini. La loro morfologia li rende gli unici consigliabili affrontando nemici che spruzzano acqua, volendo evitare stragi o annegamenti, per cui fate attenzione a crearne una discreta quantità.

Pikmin Viola I pikmin viola sono i più forti I pikmin viola sono apparsi per la prima volta in Pikmin 2. Sono i più alti tra tutti e, soprattutto, i più grassi e pesanti - hanno anche sei capelli (se vogliamo chiamarli così) in testa. Sono i combattimenti più forti, quelli che fanno maggior danno, a discapito della loro scarsa velocità. Risultano quindi particolarmente utili sia nelle mischie, sia per scagliare il primo attacco contro un nemico: il loro impatto iniziale è ben più potente di quello degli altri, tuttavia si possono lanciare poco in alto e hanno difficoltà ad arrampicarsi. Sono particolarmente utili per trasportare gli oggetti alla base, avendo la forza di dieci (!) pikmin normali. In sostanza, un elemento che richiederebbe venti pikmin, può essere sollevato con due soli esemplari viola. Non si riproducono come tutti gli altri: per ottenerli, bisogna gettare dei pikmin normali dentro dei fiori viola, che li "risputeranno" in questa forma. Lo stesso fiore che hanno in testa non è bianco, ma rosso.

Pikmin Bianco I pikmin bianchi sono velenosi Anche i pikmin bianchi, come quelli viola, sono stati introdotti in Pikmin 2; le similarità non si esauriscono qui, perché anche loro non possono essere originati come gli altri esemplari, bensì attraverso un fiore bianco nel quale, una volta gettati all'interno, i pikmin "normali" vengono convertiti in questa tipologia. I pikmin bianchi sono più piccoli del normale, e più veloci del solito, ma risultano anche deboli in combattimento: sono sostanzialmente speculari a quelli viola. La loro caratteristica chiave, evidenziata dagli inquietanti occhi rossi, risiede nella resistenza alla tossicità: sono immuni ai veleni, per cui in certe sezioni è obbligatorio portarseli dietro. Non solo: loro stessi risultano velenosi e contaminanti nei confronti degli avversari.

Pikmin Roccioso I pikmin rocciosi sono stati introdotti in Pikmin 3 Il pikmin roccioso è apparso per la prima volta in Pikmin 3. Ha delle similitudini con quello viola: è più pesante degli altri, ad esempio, e fa più danni in combattimento. Tuttavia i due pikmin non sono uguali: quelli rocciosi, a differenza dei viola, non trasportano più peso del normale. La loro abilità in battaglia, inoltre, è evidente soprattutto quando vengono lanciati contro un avversario, visto che quando caricano da terra non sono altrettanto efficaci. Proprio perché a forma di piccola roccia, attraverso le loro spigolosità e i loro angoli, possono essere tirati per incrinare delle superfici fragili, come - ad esempio - quelle vetrose; ovviamente, lo stesso effetto è garantito sui nemici con delle simili coperture.

Pikmin Alato I pikmin alati sono gli unici capaci di volare Come i pikmin rocciosi, anche quelli alati sono stati introdotti in Pikmin 3. Somigliano un pochino a quelli bianchi, essendo molto piccoli e con gli occhi - in questo caso celesti e semitrasparenti - senza pupille. Sono di colore rosa e soprattutto hanno delle piccole alette sulle spalle, che gli consentono di volare. Quest'abilità permette loro di planare sopra l'acqua (quindi funzionano bene in combinazione con quelli blu), e di trasportare degli oggetti seguendo dei tragitti più brevi rispetto ai loro "colleghi": in certi casi sono proprio indispensabili. I pikmin alati vanno trattati con attenzione, essendo i più deboli: hanno comunque la loro utilità in combattimento, perché volando sono praticamente infallibili, una volta lanciati, nel raggiungere l'obbiettivo desiderato.

Pikmin di Ghiaccio Pikmin 4: i pikmin di ghiaccio possono gelare perfino l'acqua I pikmin di ghiaccio rappresentano una novità introdotta in Pikmin 4. Si incontrano quasi subito nell'avventura e sono abbastanza pesanti. Oseremmo definirli una via di mezzo tra i pikmin rocciosi e quelli d'acqua: come quest'ultimi non muoiono nei fiumi (ma non sono nemmeno in grado di nuotare a fondo), come quelli rocciosi possono essere scagliati contro i nemici, mostrando una barra d'energia secondaria che, una volta riempita, consente di gelare gli avversari. I nemici che muoiono da ghiacciati esplodono e non possono essere riportati alla base. Possono essere usati anche per gelare le superfici d'acqua, lanciandoli al loro interno: in base alla quantità di liquido, saranno richiesti più o meno pikmin di ghiaccio.

Pikmin Iridescente I pikmin iridescenti sono gli unici ad agire di notte I pikmin iridescenti sono quelli maggiormente diversi dagli altri, e possono essere utilizzati soltanto nelle fasi notturne - una novità di Pikmin 4 - o nelle caverne. Hanno un comportamento del tutto atipico: si riproducono raccogliendo degli oggetti, non portando prede alla base. Sono piuttosto forti, e soprattutto sono in grado di teletrasportarsi in prossimità del capitano che li comanda, consentendo delle repentine azioni coordinate impossibili con gli altri pikmin.