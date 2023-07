Baten Kaitos I & II HD Remaster, nuovo trailer pubblicato per l'Anime Expo 2023

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di Baten Kaitos I & II HD Remaster per Nintendo Switch. L'occasione è stato l'Anime Expo 2023, con la data d'uscita della raccolta che rimane prevista per il 14 settembre 2023. Vediamo il filmato:

Il video comincia con una lunga introduzione animata in un cui viene spiegato il retroterra della serie. Quindi vengono mostrati alcuni dei protagonisti, per arrivare infine a delle sequenze di gameplay, tratte da combattimenti, esplorazione della mappa generale, esplorazione dei luoghi specifici e da tanti altri aspetti del gioco ancora. Insomma, Se state aspettando la Baten Kaitos I & II HD Remaster sicuramente sarete felici di quanto si può vedere in questo filmato.