Call of Duty Mobile oltre i 3 miliardi di dollari di ricavi, ala mobile la più forte di Activision

Uno dei dati più interessanti tra quelli dell'ultimo resoconto finanziario di Activision Blizzard, relativo al secontro trimestre del 2023, è quello di Call of Duty Mobile, che in quattro anni sul mercato ha prodotto più di 3 miliardi di dollari di ricavi. Attualmente è il Call of Duty più grosso sulla piazza, almeno da questo punto di vista, con l'ala mobile che ha surclassato quelle PC e console.