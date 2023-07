Pikmin 4: Shigeru Miyamoto si chiede perché la serie non venda come altre di Nintendo

Il maestro Shigeru Miyamoto si è chiesto, nel corso di una tavola rotonda su Pikmin 4 , come mai la serie Pikmin venda meno di altre serie di Nintendo, nonostante per lui sia davvero divertente. La casa di Mario di suo ha molte serie di grande successo, come quella Mario, o quella Zelda, mentre Pikmin rientra tra i successi minori, capaci comunque di vendere milioni di copie.

Le domande del maestro

Pikmin 4 riuscirà ad avere più successo dei capitoli precedenti?

Miyamoto spera che Pikmin 4 cambi le cose e riesca a vendere bene. Secondo lui a fare la differenza è la difficoltà percepita dei titoli della serie, che sarebbe annche una delle chiavi stesse dell'identità del gioco. Se rimossa, creerebbe nei giocatori la sensazione di non trovarsi di fronte a un Pikmin.

Miyamoto: "Ci sono stati finora tre giochi nella serie, da Pikmin a Pikmin 3, e personalmente mi sono sempre chiesto: "Perché le vendite non sono esplose, nonostante siano così divertenti da giocare? Perché le persone li trovano così difficili?"

Capisco che le persone li trovino più difficili perché si può morire. Ma penso che la forza della serie risieda nel suo rapporto con la mortalità. Se qualcosa è irreversibile, devi trovare un modo per evitare che accadano cose indesiderate. Per cercare di impedire che i Pikmin muoiano, devi esercitarti nel "Dandori". Per me, è ciò che rende unico questo gioco. Penso che le persone trovino difficili le meccaniche di Pikmin per due motivi: i controlli e la profondità del gameplay. Ho passato molto tempo a riflettere su come potessimo presentare questi aspetti come "interessanti" anziché "difficili".

Stavamo discutendo di come vorremmo far giocare Pikmin 4 a più persone possibili, ma se non avrà abbastanza dell'essenza di Pikmin, non riusciremo a soddisfare le aspettative di coloro che hanno apprezzato la serie finora. Il primo gioco presentava una sfida più profonda, mentre il secondo era più vasto in termini di contenuti, e con Pikmin 3 siamo tornati a qualcosa di più simile al primo. Ma dopo averci pensato, ho realizzato che possiamo fare entrambe le cose. Possiamo mantenere la profondità del gameplay che rende Pikmin così interessante, pur fornendo il supporto funzionale per affrontare le sfide legate ai controlli."