Call of Duty: i vecchi capitoli per Xbox 360 stanno dominando le vendite su Xbox Store

Sembra che i vecchi Call of Duty stiano dominando le classifiche di vendita su Xbox Store, in maniera decisamente strana ma collegata alla riapertura dei server e del supporto online con matchmaking per questi giochi originariamente usciti su Xbox 360.

In base alle classifiche stilate dal sito ufficiale Xbox, riportate dall'utente Twitter MauroNL, almeno qualche ora fa le classifiche di vendita USA e del Regno Unito di Xbox Store erano assolutamente dominate dai vecchi capitoli di Call of Duty.

E intendiamo veramente vecchi, considerando che si tratta dei giochi usciti per Xbox 360, giocabili su Xbox One e Xbox Series X|S attraverso la retrocompatibilità garantita dalle console Microsoft. In particolare queste sarebbero state le classifiche, almeno nelle ore scorse.