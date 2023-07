Diablo 4, gli sviluppatori si scusano per l'ultima patch e promettono di non farlo più

L'ultima patch di Diablo 4 ha scatenato un vero e proprio putiferio fra gli utenti, e così gli sviluppatori si sono scusati per quanto accaduto, promettendo di gestire d'ora in poi gli aggiornamenti del gioco in maniera differente.

Giudicata "la peggiore di sempre", la patch 1.1 di Diablo 4 ha fatto partire un feroce review bombing che Blizzard ha sentito forte e chiaro, tanto da ritirare alcune delle modifiche introdotte con il discusso update.

Nell'affrontare il discorso durante l'ultimo livestream, gli sviluppatori hanno detto che ridurre la potenza dei giocatori è stata una scelta sbagliata, e sebbene ci fossero dei motivi dietro questa decisione il team ha assicurato che tutto questo non si ripeterà più.