Diablo 4: la patch 1.1 è 'la peggiore di sempre' per molti utenti, parte il review bombing

La Stagione degli Abietti è disponibile solo da alcune ore, ma il review bombing si è già fatto sentire, portando il voto degli utenti fino a poco più di "2/10", ben distante delle ottime valutazioni che ha invece ricevuto da parte della critica, cosa che dimostra come l'azione coordinata degli utenti sia avvenuta per uno scopo preciso.

La patch 1.1.0a è stata pubblicata in occasione del lancio della Stagione 1 e ha portato con sé una grande quantità di modifiche e aggiornamenti riguardanti anche il bilanciamento del gioco, e ovviamente queste sono al centro delle polemiche scatenate finora da molti utenti, che non hanno apprezzato alcuni indebolimenti giudicati eccessivi ad alcune classi o cose simili.

Come ogni grosso aggiornamento che si rispetti, anche la recente patch 1.1 di Diablo 4 ha scatenato enormi polemiche nella sempre rumorosa community del gioco Blizzard, che non ha usato mezzi termini per definire l'aggiornamento come "il peggiore nella storia" facendo partire anche l'immancabile review bombing su Metacritic.

Diablo 4: nerfing e polemiche

Diablo 4, uno screenshot del gioco

Il problema sembra essere un "nerfing" giudicato eccessivo su alcune classi, come quella dell'incantatore, che sembra risultare molto indebolito, ma non è l'unico argomento di polemica. In linea di massima, i colpi critici e le vulnerabilità sono stati abbassati, rendendo i danni più leggeri in generale, inoltre varie abilità si ritrovano con un abbassamento dei danni ridotto, cosa che indebolisce i personaggi.

Anche il sistema di cooldown è stato rivisto per cercare di incrementare le pause tra l'uso delle medesime tecniche ed è stato abbassato in generale il tasso di conquista dei punti esperienza. Si tratta, quantomeno, degli aspetti che vengono maggiormente criticati dalla community, che non ha reagito molto bene all'update, a quanto pare.

Attendiamo comunque di vedere gli sviluppi della situazione, nel frattempo vi rimandiamo al nostro speciale sulla Stagione degli Abietti partita proprio in queste ore.