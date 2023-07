Marvel's Spider-Man 2: dettagli su meccaniche di traversata e combattimenti da Insomniac Games

I ragazzi di Insomaniac Games sono tornati a parlare di Marvel's Spider-Man 2 condividendo condiviso nuovi dettagli sul gameplay del gioco e in particolare le nuove meccaniche legati agli spostamenti nella Grande Mela e i combattimenti.

Le informazioni arrivano dal panel del Comic-Con di San Diego che si è svolto durante la notte, dove tra l'altro è stato presentato un nuovo trailer della storia in cui appare anche Venom.

Come abbiamo visto nei filmati pubblicati in precedenza, ora i due Spider-Man potranno usare una sorta di tuta alare fatta di ragnatele, soprannominate Ali di Ragnatela, per spostarsi con maggiore rapidità da un punto all'altro della mappa, che nel sequel sarà grande il doppio. Stando alle parole del senior game director Ryan Smith questa meccanica non sostituisce le care vecchie ragnatele usate per oscillare, bensì ne è complementare e solo sfruttandole entrambe sarà possibile raggiungere il massimo della velocità.

"Siamo davvero entusiasti che le persone provino le Ali di Ragnatela", afferma Smith. "Per noi è stata un'ottima occasione per integrare nel gioco qualcosa che la gente ha visto nei fumetti e nei film. Oscillare con le ragnatela è il fulcro delle nostre meccaniche di traversata di Spider-Man, quindi abbiamo progettato le Ali di ragnatela per lavorare in tandem con l'oscillazione e completarla. In questo modo, è possibile intrecciare i due movimenti per aumentare la velocità e l'altezza.

"Uno dei modi per attraversare la città in modo superveloce e spingere la velocità di attraversamento è usando le ali della ragnatela con le gallerie del vento. Grazie alla potenza e alla velocità della PS5, le ali di ragnatela aggiungono un altro livello al nostro sistema di traversamento e cambiano il modo in cui ci si muove nelle diverse parti della città".