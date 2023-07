Marvel's Spider-Man 2: un'immagine riassume tutti i cambiamenti effettuati ai personaggi

hanno ricevuto tutti alcuni cambiamenti estetici, in certi casi anche piuttosto pronunciati, mentre un ultimo confronto viene fatto anche tra le visioni dello skyline di New York nei due giochi.

Ci riferiamo al trailer della storia di Marvel's Spider-Man 2 che è stato pubblicato nelle ore scorse in occasione del Comic-Con: trattandosi di un video che si incentra molto sulle scene d'intermezzo, questo ha consentito di vedere più da vicino i volti e i modelli dei personaggi in qualità migliore.

Marvel's Spider-Man 2, un'immagine di una scena d'intermezzo con alcuni personaggi

Stranamente, la serie sembra piuttosto propensa a questi cambiamenti: lampante fu, per esempio, la netta modifica nell'aspetto di Peter Parker tra il primo Marvel's Spider-Man e la versione Marvel's Spider-Man Remastered per PS5, in cui il protagonista è stato profondamente modificato. A detta di molti, il cambiamento è stato dettato dalla volontà di renderlo più vicino all'aspetto di Tom Holland, e la teoria è piuttosto verosimile vista la faccia del nuovo Peter videoludico.

Fatto sta che in Marvel's Spider-Man 2 il volto è rimasto più o meno lo stesso come modello, ma il personaggio sembra essere cresciuto. Un cambiamento più pronunciato è invece stato effettuato su Mary Jane, i cui lineamenti sembrano un po' diversi dal primo capitolo, oltre ad avere una pettinatura diversa. Anche in questo caso la modifica sembra voler manifestare una certa maturazione del personaggio, sebbene gli eventi non siano cronologicamente molto distanti tra i due giochi.

Infine, Miles Morales ha ottenuto finalmente una capigliatura un po' più alla moda. Forse anche troppo alla moda, visto che il taglio sbarazzino con i dread corti sembra sia praticamente diventato lo standard per i personaggi videoludici neri, ma è sicuramente un passo avanti sul fronte del glamour.