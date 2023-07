YouTube Premium e Music: aumentano i prezzi in USA, presto anche in Italia?

Google ha alzato il costo del canone mensile degli abbonamenti YouTube Premium da 11,99 dollari a 13,99 dollari e di YouTube Music Premium da 9,99 dollari a 10,99 dollari negli USA.

Per il momento i rincari non coinvolgono l'Italia, ma è probabile che sia solo una questione di tempo.

"Stiamo aggiornando il prezzo per gli abbonati a YouTube Premium e YouTube Music Premium negli Stati Uniti per continuare a offrire un servizio e delle funzioni eccellenti", ha dichiarato un rappresentante di YouTube in un comunicato.

"Riteniamo che il nuovo prezzo rifletta il valore di YouTube Premium, che consente agli abbonati di usufruire di YouTube senza pubblicità con riproduzione in background e offline e di accedere ininterrottamente a oltre 100 milioni di brani con l'app YouTube Music".