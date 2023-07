Xenoblade Chronicles 3: patch 2.1.0 disponibile, supporta i nuovi amiibo e altro

Xenoblade Chronicles 3 ha ricevuto la nuova patch 2.1.0, disponibile in queste ore, che porta con sé varie novità come il supporto per i nuovi amiibo e altre caratteristiche, anche se per il resto si tratta soprattutto di correzioni minori di manutenzione.

L'elemento principale di questo aggiornamento è ovviamente il supporto aggiunto per gli amiibo di Pyra e Mythra, che sono disponibili proprio da oggi sul mercato, arrivando con notevole ritardo rispetto all'uscita del gioco. Per questo lancio posticipato, il gioco viene dunque aggiornato in modo da prevedere l'utilizzo delle statuette in questione.