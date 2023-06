Transformers: Earthspark - In Missione annunciato per PC, PlayStation, Xbox e Switch

Transformers: Earthspark - In Missione è stato annunciato da Outright Games e Bandai Namco per PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch: il gioco, basato sulla serie animata Transformers: Earthspark, sarà disponibile nel corso del prossimo autunno.

Avete letto la nostra recensione del film Transformers: Il Risveglio? Pare che il fascino dei robot trasformabili prodotti da Hasbro sia inesauribile, e in questa nuova avventura ci troveremo al comando di Bumblebee, impegnato in una missione per fermare la minaccia del Dr. Meridian, intenzionato a recuperare i componenti di un'antica e potente tecnologia.

Nel gioco sarà possibile esplorare tre differenti biomi e interagire con i Terran, i primi Transformers nati sulla Terra, nonché coni personaggi originali della serie televisiva Earthspark. Ci troveremo dunque a combattere al fianco dei vari Optimus Prime, Grimlock, Skullcruncher, Nova Storm e Skywarp.

"Siamo davvero felici di collaborare nuovamente con il nostro partner di lunga data Hasbro per un titolo dei Transformers che superi i limiti di ciò che i videogiochi possano portare a un franchise di così lunga data ed estremamente popolare," ha dichiarato Stephanie Malham, COO of Outright Games.

"Hanno fatto un lavoro incredibile modernizzando e reinventando il franchise dei Transformers per una nuova generazione attraverso serie TV e film di successo, ma anche collaborando con i migliori partner nelle piattaforme di streaming."

"Siamo lieti di portare la nostra esperienza per aiutare a completare questa strategia attraverso la creazione di videogiochi per i fan più giovani."