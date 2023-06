Transformers: Il risveglio, la recensione del nuovo film sui robottoni Hasbro

E poi è arrivato Transformers: Rise of the Beasts, così si intitola in inglese. Il timone è stato affidato a Steven Caple Jr. (Creed II) che ha proseguito la storia cominciata nel 2019, scegliendo però un'altra direzione ancora, una sorta di compromesso col cosiddetto Bayverse che non ci ha convinti al 100% e nella nostra recensione di Transformers: Il risveglio , com'è stato ribattezzato in italiano, vi spieghiamo perché.

Quattro anni fa Bumblebee ha dimostrato che un altro Transformers è possibile: un nuovo modo di intendere il franchise Hasbro dopo che Michael Bay lo aveva portato al cinema per un decennio tra mille esplosioni, tanta computer grafica e ben poco rispetto per i giocattoli con cui sono cresciuti milioni di bambini dagli anni '80 in poi. Il film di Travis Knight, sfruttando come assoluto protagonista l'Autobot giallo - e la brava Hailee Steinfeld - era riuscito a reinterpretare i Transformers in salsa Amblin, con una specie di favola fantascientifica che prima metteva in scena i sentimenti e poi le mazzate robotiche. La rotta era tracciata, insomma: tutta nuova, un reboot da scrivere seguendo nuove regole.

Tutti contro Unicron

Optimus Prime in una scena di Transformers: Il risveglio

Fortemente ispirato a Beast Wars, sequel/spin-off in computer grafica che risale al 1996 e che ancora oggi resta una delle serie animate più famose e apprezzate nell'immaginario dei Transformers, Il risveglio è un film che prende spunti un po' di qua e un po' di là, mescolandoli in modo confuso per imbastire una nuova storia che spunta un elenco di caratteristiche arcinote: c'è il giovane eroe che non crede in sé stesso ma che trova il coraggio nel momento della disfatta; il leader tormentato che cambia prospettiva prima che finisca il film; l'immancabile spalla comica; il cattivone spietato; la battaglia finale contro un esercito di nemici in maggioranza numerica. Tutte cose che abbiamo visto e rivisto nei film di Michael Bay, con la differenza che in Transformers: Il risveglio la trama si capisce, i personaggi non sono odiosi e i robot hanno una personalità.

Noah Diaz è il nuovo protagonista, un incrocio tra il Sam Witwicky dei primi Transformers e la Charlie Watson di Bumblebee: ex militare col pallino per l'elettronica, Noah cerca un lavoro nella Brooklyn del '94 per sostenere la famiglia e, in particolare, aiutare il fratellino malato. Una serie di sfortunate circostanze lo porta a conoscere Mirage, uno degli Autobot giunti sulla Terra anni prima, proprio mentre una giovane archeologa, Elena, attiva involontariamente un manufatto che potrebbe riportare sul pianeta Optimus Prime e i suoi su Cybertron... ma anche attirare l'attenzione di Unicron, un immenso e mostruoso Transformer che si nutre di pianeti. Braccati da un trittico di Terrorcon capitanati dal micidiale Scourge, gli Autobot e i loro nuovi compagni umani stringono un'alleanza coi Maximal, un'altra specie di Transformer arrivati sulla Terra milioni di anni prima proprio per sfuggire alla furia di Unicron: è una corsa contro il tempo che condurrà i protagonisti da un angolo all'altro del mondo.

Da sinistra a destra: Optimus Primal, Cheetor, Wheeljack e Arcee

La trama di Transformers: Il risveglio si perde negli andirivieni della nuova mitologia, che fa un riferimento di sfuggita agli eventi di Bumblebee e toglie ogni dubbio circa la natura del film, un sequel a tutti gli effetti di quella pellicola che a quelle di Bay - qui ancora in veste di produttore - si rifà soltanto nelle dinamiche e nei richiami musicali. Il compromesso di cui si parlava sopra è proprio questo: Staple Jr. ricalcola al ribasso i sentimenti per schiacciare l'acceleratore sull'azione. Non c'è neppure una storia d'amore, e persino il personaggio di Bumblebee - da sempre idolo dei più piccini - è messo da parte quasi subito per fare spazio a Mirage, una spalla comica un pelino più adulta che rappresenta il lato più umano dei Transformers: personaggio riuscito fino a un certo punto, non tanto per l'ironia forzata quanto per i dialoghi infarciti di bro, yo! e cool che rasentano lo stucchevole.

Mirage e Noah (Anthony Ramos) in una scena del film

Nonostante abbiano un ruolo decisamente meno incisivo, gli Autobot e i Maximal sono sufficientemente caratterizzati attraverso scene e dialoghi, ma sarebbe stato interessante esplorarli meglio, specie il rapporto tra Optimus Primal e Airazor: in un certo senso, Staple Jr. ha fatto benissimo a metterli in disparte per concentrarsi solo su alcuni personaggi, laddove Bay si ostinava a ricordarci della loro esistenza con pessime battute e un umorismo livello Vanzina, ma si avverte il sospetto che abbia sprecato un'occasione, anche perché il film dura poco più di due ore e qualche minuto si sarebbe potuto dedicare a raccontare meglio il legame che unisce gli Autobot sulla Terra. Invece, Transformers: Il risveglio si concentra tutto sulla diffidenza di Optimus Prime nei confronti dell'umanità e sul suo ruolo di leader, una storia già raccontata nei film e nei cartoon.

Più positivo il nostro giudizio sui protagonisti umani, anche se Elena batte Noah di diverse lunghezze. Dominique Fishback è semplicemente più espressiva e accattivante, ed è un peccato che il suo personaggio non viva una vera e propria evoluzione come succede a Noah. Quest'ultimo è un eroe convincente, se non altro perché ci è apparso molto più credibile rispetto ai suoi predecessori nel Bayverse, ma Anthony Ramos, che lo interpreta, manca di carisma. E questo potrebbe essere un problema se si considera il finale del film e il futuro che suggerisce per il franchise.