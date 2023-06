Summer Game Fest 2023 e Devolver Digital Showcase: seguiteli con noi stasera su Twitch

Oggi si entra nel vivo della Summer of Games di Multiplayer.it con tre appuntamenti da non perdere tutti gli appassionati. Oggi infatti andrà in onda l'atteso Summer Game Fest 2023 condotto da Geoff Keighley, un evento ricco di annunci di giochi tripla A e non, seguito dal Day of the Devs e lo stravagante Devolver Digital Showcase. Ovviamente siete tutti invitati a seguire con noi in diretta i tre show sul nostro canale Twitch. Facciamo un riepilogo degli orari e cosa possiamo aspettarci dagli eventi di stasera.

Come da tradizione per l'occasione il canale Twitch di Multiplayer.it proporrà una maratona che vi accompagnerà dalle 15:00 fino a notte inoltrata. Pierpaolo, Giordana, Aligi e Alessio saranno in prima linea pronti a discutere tutte le novità di questi giorni e commentare in diretta le conferenze, con Vincenzo e Francesco che saranno i nostri due inviati a Los Angeles. Come al solito vi invitiamo a partecipare e interagire con noi tramite la chat. E se ancora non lo avete fatto iscrivetevi al nostro canale, in modo da rimanere sempre aggiornati sulle nostre dirette.

A partire dalle 21:00 ci sarà l'evento principale della serata, ovvero il Summer Game Fest. Come ogni anno possiamo aspettarci decine e decine di annunci, inclusi aggiornamenti su giochi svelati in precedenza ma anche tante world premiere di titoli nuovi di zecca. Geoff Keighley ha già confermato la presenza di oltre 40 publisher, tra cui anche Sony PlayStation e Microsoft Xbox, quindi di carne a fuoco ce ne sarà parecchia. Negli ultimi giorni, inoltre è stata confermata la partecipazione di Immortals of Aveum, Baldur's Gate 3, Alan Wake 2 e Cyberpunk: Phantom Liberty, giusto per citarne alcuni. Insomma, un appuntamento assolutamente da non perdere.

Neanche il tempo di riprendere fiato che alle 23:00 avrà inizio il Days of the Devs, l'appuntamento organizzato da Double Fine Production e iam8bit dove verranno messe in risalto alcune delle produzioni più interessanti del panorama indipendente.

Allo scoccare della mezzanotte invece ci sarà il terzo e ultimo appuntamento, il Devolver Digital Showcase 2023. Come al solito è lecito aspettarsi uno show stravagante e sopra le righe, dove verranno presentate le ultime novità del publisher. Ma il vero protagonista sarà Volvy, la mitica mascotte di Devolver Digital che ha conquistato il cuore di milioni di bambini e adulti, ma anche extraterrestri ed entità paranormali... perlomeno così dicono.

Sulle nostre pagine trovate anche il calendario completo con tutti gli altri appuntamenti di questa ricca estate videoludica. Seguiremo tutti gli eventi in diretta su Twitch e sulle nostre pagine troverete la copertura completa, tra notizie, speciali e approfondimenti.